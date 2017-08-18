Лучший молодой декан России рассказал о своей победе, факультете и IT-технологиях

Евгений Зрюмов считает, что он стал лучшим молодым деканом благодаря активной работе со студентами. На конкурсе он представлял разработку по привлечению ребят в олимпиадную и проектную деятельность. Участие в конкурсах помогает студентам по-новому взглянуть на свою работу.

Евгений Зрюмов,

декан факультета информационных технологий АлтГТУ:

Во время участия в олимпиадах ребята решают нестандартные задачи. Это приближает их к проблемам, с которыми они столкнутся на производстве. На конкурсах дается широкое поле для творчества. За несколько часов нужно извлечь все внутренние ресурсы, чтобы решить задачу и показать, насколько ты конкурентоспособен.

Кроме того, за участие в конкурсах студенты вуза награждаются денежными суммами в качестве доплат и повышенных стипендий. Победители олимпиад получают прибавку около 15 тыс. рублей.

По словам Евгения, конкуренция почти не ощущалась на конкурсе "Лучший молодой преподаватель-2017". Там он подружился с коллегами со всей России. Больше всего Евгения удивили медики и их нестандартный подход к образовательной деятельности.

Евгений Зрюмов,

декан факультета информационных технологий АлтГТУ:

Мой коллега из Саратова на занятиях применяет эффектную технологию — боди-арт. На своем теле он показывает рисунки кровеносной системы или устройство скелета. Завидую студентам, которые могут общаться с таким преподавателем.

Евгений Зрюмов,

декан факультета информационных технологий АлтГТУ:

Думаю, чтобы быть хорошим деканом нужно честно выполнять свои обязанности, подходить к работе неординарно и, конечно, не забывать о человечности. На нашем факультете учатся более тысячи студентов. Важно найти сильные стороны учащегося, которые можно развить в олимпиадах или проектах. Все это и складывается в картинку хорошего преподавателя.

Назначение на должность и.о. первого проректора АлтГТУ не стала неожиданностью для Евгения. Однако пока он не планирует занять пост ректора вуза.

Евгений Зрюмов,

декан факультета информационных технологий АлтГТУ:

Как говорится, какой солдат не хочет стать генералом. Однако сейчас я сосредоточен на работе внутри факультета и не хочу менять сферу деятельности.

Топ-5 фактов о факультете и выпускниках от Евгения Зрюмова

1.В копилке факультета победа на чемпионате мира по программированию. Кроме того, в 2014 году студенты стали лучшими в Сибирском округе в международной олимпиаде в сфере информационных технологий "IT-планета".

2. По словам Евгения Зрюмова, средняя зарплата выпускников — 71 тыс. рублей.

3. Уже во время обучения в вузе некоторые студенты находят работу и создают различные стартапы. Один из последних проектов связан с образовательной деятельностью. Студенты разработали приложения для телефона, которое помогает быстро написать конспект. Программа упорядочивает информацию, распознает формулы и делает слайды.

4. На факультете работает несколько научных школ. Одна из них — школа по техническому зрению. В рамках этого проекта создаются программы, которые анализируют видеопотоки. Такие технологии востребованы при построении системы "безопасный город". Кроме того, есть программы, связанные с созданием систем искусственного интеллекта. Они принимают решение на основе анализа больших информационных потоков. Эти технологии могут быть использованы для отслеживания изменений и прогнозирования на валютных рынках.

5. Практически все выпускники находят работу по специальности. Недавно правительство разработало дорожную карту, для которой требуется больше миллиона программистов. Они способствуют переходу страны на рельсы цифровых технологий. Выпускники факультета легко находят работу не только в России, но и за рубежом. Часть из них работает в "Intel", "Google", "Microsoft".

Базовые знания

По мнению Евгения Зрюмова, Россия не отстает от других стран по уровню подготовки IT-специалистов. Однако в стране существуют задержки в аппаратной части. Российским предприятиям трудно конкурировать с мировыми гигантами по разработке серверов, видеокарт и других технологических средств.

Евгений Зрюмов,

декан факультета информационных технологий АлтГТУ: