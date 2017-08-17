В АлтГТУ назначен новый и.о. ректора

Наталья Юрина,

начальник отдела по связям с общественностью АлтГТУ:

Приказ о назначении Андрея Маркова на должность исполняющего обязанности ректора пришел из Министерства образования и науки Российской Федерации 16 августа. Андрей Михайлович уже приступил к выполнению своих обязанностей.

В пресс-службе АлтГТУ не связывают данное назначение с возобновлением процедуры выбора ректора.

Как уже писал altapress.ru, выбрать ректора в АлтГТУ хотели до начала учебного года, однако Минобр не согласовал кандидатов.

Процедура выбора ректора в АлтГТУ должна быть вновь запущена после того, как соответствующее письмо в вуз направит министерство образования и науки РФ. Пост ректора АлтГТУ остается вакантным уже больше года. Министр образования Дмитрий Ливанов во время совещания в мае 2016 года уволил прежнего ректора Александра Ситникова.