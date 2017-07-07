Минобр пока не продлил полномочия ректора АлтГУ Землюкова

Ранее altapress.ru сообщал, что Сергей Землюков должен покинуть свой пост 20 августа , так как ему исполнится 65 лет. Это предельный возраст пребывания в должности. Однако по решению ученого совета университета Минобр может продлить срок полномочий ректора.

В случае отрицательного ответа Сергей Землюков может стать президентом университета и занимать эту должность до 70 лет. Предполагалось, что министр образования Ольга Васильева даст ответ в начале июня.

Сергей Землюков,

ректор АлтГУ: