Минобр пока не продлил полномочия ректора АлтГУ Землюкова

Минобр до сих пор не ответил на апрельский запрос о продлении полномочий ректора. Об этом Сергей Землюков заявил на пресс-конференции 6 июля.
Ранее altapress.ru сообщал, что Сергей Землюков должен покинуть свой пост 20 августа , так как ему исполнится 65 лет. Это предельный возраст пребывания в должности. Однако по решению ученого совета университета Минобр может продлить срок полномочий ректора.
В случае отрицательного ответа Сергей Землюков может стать президентом университета и занимать эту должность до 70 лет. Предполагалось, что министр образования Ольга Васильева даст ответ в начале июня.
Сергей Землюков,
ректор АлтГУ:
Документы отправлены в Москву. Прогнозировать бюрократическую систему и заранее заниматься решениями в настоящее время невозможно. И тот и другой вариант меня устраивает.
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