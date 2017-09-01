Минобрнауки предлагает учредить шефство воинских частей над школами

За каждой школой предлагается закрепить определенную воинскую часть, сообщают "Известия". Минобрнауки предлагает утвердить единый механизм взаимодействия между учебными заведениями и военными. Для этого необходимо определить единые стандарты шефской работы, подготовить методические рекомендации.

В Минобороны не смогли оперативно прокомментировать инициативу Министерства образования.

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы" предусматривает различные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию учащихся, в том числе по их подготовке к военной службе.

Справка

В РФ около 94 тыс. образовательных учреждений, из них 42 тыс. школ. В сентябре учебный год начался примерно у 15,5 млн школьников. Это почти на миллион больше, чем в прошлом году.