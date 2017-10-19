Почему с нами вашего ребенка ждет успех?

Скоростное чтение
"По рзеульаттам илссоевадний одонго анлигсйокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в каокм проякде рсапжоолены бкувы в солве. Галовне, чотбы преавя и пслонедяя бквуы блыи на мтесе. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все рнаво ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиаетм кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цлиеокм."
Наверняка, вам удалось без особых затруднений прочитать все, что написано в первом абзаце, несмотря на то, что все буквы переставлены местами. Как написано в самом тексте, причиной тому является тот факт, что мы читаем не каждую букву по отдельности, а все слово целиком. Поэтому перепутанные буквы не мешают нам понимать смысл прочитанного.
Часто, когда люди впервые узнают о возможностях скоростного чтения, они скептически относятся к этой способности. Основные подозрения связаны с тем, что чем быстрее мы читаем, тем больше у нас проблем с усвоением информации. Другими словами, нам сложно понять: как это можно видеть целиком предложения, а иногда даже целый абзац или всю страницу, и в одно мгновение понять смысл увиденного. А это все способность нашего мозга структурировать информацию.
"Мне понравилось, что тут не как в школе!"
Школа скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина увеличивает скорость чтения ребенка без потери уровня понимания. Вот что говорят выпускники этой школы об обучении (лексика сохранена):
- Расскажите, пожалуйста, что вам понравилось в обучении? Чему вы научились?
Илья, 12 лет:
Мне понравилось учиться тут, понравилась педагог. На занятиях были очень интересные упражнения. Больше всего полюбил веревочные лабиринты и таблицы Шульте. Я стал быстрее читать и лучше понимать то, что прочитал. Мама говорит, я стал внимательнее.
Способ использования
Сконцентрируйте свой взгляд на центре таблицы. Затем попробуйте отыскать в таблице все числа от первой до последней, не отрывая взгляда и внимания от центра таблицы. При этом Вы будете использовать периферическое зрение.
Екатерина, 9 лет:
- Мне понравилось узнавать новое. Понравились конусовидные таблицы. Раньше я читала очень плохо, а сейчас очень хорошо.
Елизавета, 10 лет:
- Мне понравилось, что тут не как в школе. Тут весело и интересно. Когда только пришла сюда, боялась, что мы тут будем просто много читать, и меня это пугало. Но после первого занятия мне уже все понравилось, стало интересно. Теперь мне нравится читать.
Мария, 16 лет:
- Очень интересные занятия. И очень легкие, если исправно заниматься и выполнять домашние задания. Не думала, что такие игровые упражнения могут принести такую пользу. У меня улучшилось понимание прочитанного, увеличилась скорость чтения. Изменилось восприятие происходящего не только в школе, но и дома. Очень жалко, что курс уже закончился.
Александр, 14 лет:
- Курс очень понравился. Заметил, что абсолютно непроизвольно в школе стал более внимательным, больше запоминаю с уроков. Я могу делать несколько дел одновременно, мне кажется это очень здорово. Быстрее учу стихи. Понравился педагог – очень внимательная и дружелюбная. Рабочая обстановка в классе понравилась – не боялся что-то спросить как в школе. Всегда поддержат и объяснят все. Из упражнений больше всего оценил баттлы, когда мы с другими учениками соревновались в задавании вопросов друг другу по прочитанным текстам.
- Что вы посоветуете тем детям, которые будут заниматься в этой школе в будущем?
Артем, 10 лет:
- Я посоветую больше читать и всегда выполнять домашние задания, которые задают в школе скорочтения. И никогда не сдаваться!
Екатерина, 11 лет:
- Посоветую быть спокойнее, слушать педагога, и тогда все получится.
Результат гарантирован!
В школе скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина ведется обучение по нескольким авторским программам, среди которых и "Скорочтение для детей". Более подробно обо всех курсах школы, проверенных старых и уникальных новых, можно узнать в этой рубрике.
Авторская методика основана на комплексной тренировке интеллектуальных навыков и включает в себя более 120 различных интереснейших упражнений. Результаты достигаются в 98% случаев, что позволяет давать гарантию. Если ребенку не выдали результата, по договору школа обязана вернуть деньги. Также неоспоримым преимуществом курса является его длительность – это всего 10 занятий (по 2 часовых занятия в неделю), в отличие от других школ, куда дети ходят месяцами.
В Школе скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина стало традиционным проведение Открытых уроков. Бесплатные открытые уроки организуются для желающих поближе познакомиться с методикой. Здесь дети получают возможность окунуться в живую атмосферу школы, познакомиться с будущим педагогом, испытать на себе интересные упражнения, узнать, чем же полезен этот навык. Родители получают более подробную информацию о работе школы и обо всех курсах. Количество мест на открытых уроках ограничено! Следите за новостями о дате проведения следующего Открытого урока. Предварительная запись по телефону 57-16-06.
Помимо перечисленных выше преимуществ родителям и детям, принявшим решение после открытого урока пройти обучение в школе, будет предоставлена скидка!
Не менее приятной новостью является и то, что руководителю Школы удалось добиться снижения цены на все программы обучения на местном уровне. И теперь эти уникальные занятия доступны большему количеству детей!Школы скорочтения и развития памяти у детей в Барнауле Ольга Чернявская приглашает пройти бесплатное собеседование для выбора наиболее подходящего курса вашему ребенку. Запись по телефону 57-16-06 или оставив заявку на нашем сайте: barnaul.turboread.ru
Адрес школы: пр-т Комсомольский 80-в, 3-й этаж.
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