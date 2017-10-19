Почему с нами вашего ребенка ждет успех?

Наверняка, вам удалось без особых затруднений прочитать все, что написано в первом абзаце, несмотря на то, что все буквы переставлены местами. Как написано в самом тексте, причиной тому является тот факт, что мы читаем не каждую букву по отдельности, а все слово целиком. Поэтому перепутанные буквы не мешают нам понимать смысл прочитанного.

Часто, когда люди впервые узнают о возможностях скоростного чтения, они скептически относятся к этой способности. Основные подозрения связаны с тем, что чем быстрее мы читаем, тем больше у нас проблем с усвоением информации. Другими словами, нам сложно понять: как это можно видеть целиком предложения, а иногда даже целый абзац или всю страницу, и в одно мгновение понять смысл увиденного. А это все способность нашего мозга структурировать информацию.

"Мне понравилось, что тут не как в школе!"

Школа скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина увеличивает скорость чтения ребенка без потери уровня понимания. Вот что говорят выпускники этой школы об обучении (лексика сохранена):

- Расскажите, пожалуйста, что вам понравилось в обучении? Чему вы научились?

Илья, 12 лет: Мне понравилось учиться тут, понравилась педагог. На занятиях были очень интересные упражнения. Больше всего полюбил веревочные лабиринты и таблицы Шульте. Я стал быстрее читать и лучше понимать то, что прочитал. Мама говорит, я стал внимательнее.

Способ использования

"Таблицы Шульте" применяются для тренировки периферического поля зрения человека, тренировки быстрого чтения и запоминания увиденной информации. Занятия с таблицами так же благоприятно влияют на развитие памяти и концентрацию внимания.

Сконцентрируйте свой взгляд на центре таблицы. Затем попробуйте отыскать в таблице все числа от первой до последней, не отрывая взгляда и внимания от центра таблицы. При этом Вы будете использовать периферическое зрение.

Екатерина, 9 лет: - Мне понравилось узнавать новое. Понравились конусовидные таблицы. Раньше я читала очень плохо, а сейчас очень хорошо.

Елизавета, 10 лет: - Мне понравилось, что тут не как в школе. Тут весело и интересно. Когда только пришла сюда, боялась, что мы тут будем просто много читать, и меня это пугало. Но после первого занятия мне уже все понравилось, стало интересно. Теперь мне нравится читать.

Мария, 16 лет: - Очень интересные занятия. И очень легкие, если исправно заниматься и выполнять домашние задания. Не думала, что такие игровые упражнения могут принести такую пользу. У меня улучшилось понимание прочитанного, увеличилась скорость чтения. Изменилось восприятие происходящего не только в школе, но и дома. Очень жалко, что курс уже закончился.

Александр, 14 лет: - Курс очень понравился. Заметил, что абсолютно непроизвольно в школе стал более внимательным, больше запоминаю с уроков. Я могу делать несколько дел одновременно, мне кажется это очень здорово. Быстрее учу стихи. Понравился педагог – очень внимательная и дружелюбная. Рабочая обстановка в классе понравилась – не боялся что-то спросить как в школе. Всегда поддержат и объяснят все. Из упражнений больше всего оценил баттлы, когда мы с другими учениками соревновались в задавании вопросов друг другу по прочитанным текстам.

- Что вы посоветуете тем детям, которые будут заниматься в этой школе в будущем?

Артем, 10 лет: - Я посоветую больше читать и всегда выполнять домашние задания, которые задают в школе скорочтения. И никогда не сдаваться!

Екатерина, 11 лет: - Посоветую быть спокойнее, слушать педагога, и тогда все получится.

Результат гарантирован!

В школе скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина ведется обучение по нескольким авторским программам, среди которых и "Скорочтение для детей". Более подробно обо всех курсах школы, проверенных старых и уникальных новых, можно узнать в этой рубрике.

Авторская методика основана на комплексной тренировке интеллектуальных навыков и включает в себя более 120 различных интереснейших упражнений. Результаты достигаются в 98% случаев, что позволяет давать гарантию. Если ребенку не выдали результата, по договору школа обязана вернуть деньги. Также неоспоримым преимуществом курса является его длительность – это всего 10 занятий (по 2 часовых занятия в неделю), в отличие от других школ, куда дети ходят месяцами.

В Школе скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина стало традиционным проведение Открытых уроков. Бесплатные открытые уроки организуются для желающих поближе познакомиться с методикой. Здесь дети получают возможность окунуться в живую атмосферу школы, познакомиться с будущим педагогом, испытать на себе интересные упражнения, узнать, чем же полезен этот навык. Родители получают более подробную информацию о работе школы и обо всех курсах. Количество мест на открытых уроках ограничено! Следите за новостями о дате проведения следующего Открытого урока. Предварительная запись по телефону 57-16-06.

Помимо перечисленных выше преимуществ родителям и детям, принявшим решение после открытого урока пройти обучение в школе, будет предоставлена скидка!

Не менее приятной новостью является и то, что руководителю Школы удалось добиться снижения цены на все программы обучения на местном уровне. И теперь эти уникальные занятия доступны большему количеству детей!



Адрес школы: пр-т Комсомольский 80-в, 3-й этаж.

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