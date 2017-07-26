В Алтайском крае создадут совет по качеству образования

В Алтайском крае создадут совет, который будет координировать внедрение и совершенствование системы управления и оценки качества образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В состав совета войдут представители Министерства образования и науки Алтайского края, руководители муниципальных органов управления образованием, ректоры высших учебных заведений, реализующих программы педагогической подготовки студентов, представители отделений краевого учебно-методического объединения, руководители общеобразовательных организаций, Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования и Алтайского краевого информационно-аналитического центра.
Совет будет рассматривать результативность и эффективность функционирования системы управления и оценки качества общего образования, проводить независимые оценочные процедуры качества образования.
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