В Алтайском педуниверситете выбрали ректора

В Алтайском педагогическом университете (АлтГПУ) 9 июня прошли выборы ректора. Победу в них одержала действующий руководитель вуза Ирина Лазаренко.
Как сообщил в Facebook депутат АКЗС и доцент кафедры философии и культурологии АлтГТПУ Владислав Вакаев, за Лазаренко отдали голоса более 120 членов избирательной комиссии. Проректор по учебной работе Аркадий Контев получил 47 голосов. Еще 14 бюллетеней оказались испорченными.
В выборах участвовали делегаты из числа педагогов и студентов. Нового ректора избрали на пять лет. Как ранее писал altapress.ru, сам Владислав Вакаев не смог стать кандидатом на пост ректора АлтГПУ.
Справка
Ирина Рудольфовна Лазаренко родилась 25 ноября 1961 года в Барнауле. Окончила школу № 55, поступила в Алтайский государственный педагогический институт на специальность "история, обществоведение, английский язык". Затем пять лет преподавала дисциплину "политическая экономия" в вечернем моторостроительном техникуме. Недолго работала социологом на Алтайском моторном заводе. С 1990 года — в пединституте. Последовательно занимала должности старшего лаборанта, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой управления развитием образования, декана факультета повышения квалификации и профпереподготовки, директора центра дополнительного профессионального образования, директора института дополнительного образования, ректора. Не замужем.
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