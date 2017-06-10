В Алтайском педуниверситете выбрали ректора

Как сообщил в Facebook депутат АКЗС и доцент кафедры философии и культурологии АлтГТПУ Владислав Вакаев, за Лазаренко отдали голоса более 120 членов избирательной комиссии. Проректор по учебной работе Аркадий Контев получил 47 голосов. Еще 14 бюллетеней оказались испорченными.

В выборах участвовали делегаты из числа педагогов и студентов. Нового ректора избрали на пять лет. Как ранее писал altapress.ru, сам Владислав Вакаев не смог стать кандидатом на пост ректора АлтГПУ.

Справка

Ирина Рудольфовна Лазаренко родилась 25 ноября 1961 года в Барнауле. Окончила школу № 55, поступила в Алтайский государственный педагогический институт на специальность "история, обществоведение, английский язык". Затем пять лет преподавала дисциплину "политическая экономия" в вечернем моторостроительном техникуме. Недолго работала социологом на Алтайском моторном заводе. С 1990 года — в пединституте. Последовательно занимала должности старшего лаборанта, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой управления развитием образования, декана факультета повышения квалификации и профпереподготовки, директора центра дополнительного профессионального образования, директора института дополнительного образования, ректора. Не замужем.