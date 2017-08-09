Госинспекцию не удовлетворяет качество строящегося жилья в Алтайском крае

Качество жилья, которое возводят в Алтайском крае, желает лучшего, считает начальник Государственной инспекции региона Андрей Степанов. Об этом он заявил на пресс-конференции 7 августа.
Андрей Степанов,
начальник Государственной инспекции Алтайского края:
В строительстве есть системная проблема: низкое качество проектных работ и экспертизы. На рынок заходят новые застройщики, которые не всегда имеют необходимый опыт и ресурсы. К примеру: за последние десять лет объем строительства возрос в три раза, а количество специалистов в три раза не выросло. С этим нам приходится сталкиваться.
Степанов рассказал, что Госинспекция не только выявляет нарушения, но ведет разъяснительную работу с застройщиками, выстраивая их мотивацию работы и бизнеса в целом.
Андрей Степанов,
начальник Государственной инспекции Алтайского края:
Строительство – это не только бизнес, но и социальная ответственность перед людьми. Бизнес нужно вести качественно в противном случае страдают третьи лица, в том числе дольщики. Иногда застройщики не выполняют взятых обязательств, а потом ссылаются на экономические проблемы. Наверное, здесь основная проблема нравственная. Нельзя так поступать с людьми, забрав деньги и ничего для них не решить.
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