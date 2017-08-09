Госинспекцию не удовлетворяет качество строящегося жилья в Алтайском крае

Андрей Степанов,

начальник Государственной инспекции Алтайского края:

В строительстве есть системная проблема: низкое качество проектных работ и экспертизы. На рынок заходят новые застройщики, которые не всегда имеют необходимый опыт и ресурсы. К примеру: за последние десять лет объем строительства возрос в три раза, а количество специалистов в три раза не выросло. С этим нам приходится сталкиваться.

Степанов рассказал, что Госинспекция не только выявляет нарушения, но ведет разъяснительную работу с застройщиками, выстраивая их мотивацию работы и бизнеса в целом.

Андрей Степанов,

начальник Государственной инспекции Алтайского края: