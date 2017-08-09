Недвижимость

Госинспекцию не удовлетворяет качество строящегося жилья в Алтайском крае

303
Сегодня, 15:29.
Недвижимость

Качество жилья, которое возводят в Алтайском крае, желает лучшего, считает начальник Государственной инспекции региона Андрей Степанов. Об этом он заявил на пресс-конференции 7 августа.

Андрей Степанов.
Андрей Степанов .Фото : Анна Зайкова.

Андрей Степанов,
начальник Государственной инспекции Алтайского края:

В строительстве есть системная проблема: низкое качество проектных работ и экспертизы. На рынок заходят новые застройщики, которые не всегда имеют необходимый опыт и ресурсы. К примеру: за последние десять лет объем строительства возрос в три раза, а количество специалистов в три раза не выросло.  С этим нам приходится сталкиваться.

Степанов рассказал, что Госинспекция не только выявляет нарушения, но ведет разъяснительную работу с застройщиками, выстраивая их мотивацию работы и бизнеса в целом.

Андрей Степанов,
начальник Государственной инспекции Алтайского края:

Строительство – это не только бизнес, но и социальная ответственность перед людьми. Бизнес нужно вести качественно в противном случае страдают третьи лица, в том числе дольщики. Иногда застройщики не выполняют взятых обязательств, а потом ссылаются на экономические проблемы. Наверное, здесь основная проблема нравственная. Нельзя так поступать с людьми, забрав деньги и ничего для них не решить.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Город мастеров Город мастеров