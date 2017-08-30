Фонд имущества Алтайского края продает землю под многоэтажку по цене квартиры

В районе Краевой детской больницы на улице Гущина построят многоэтажный дом. Участок под застройку выставил на аукцион Фонд имущества Алтайского края. Стоимость лота — 3,29 млн рублей.
Участок 0,2 га на Гущина,171д расположен напротив большого жилого дома на Гущина,171 и торцом примыкает к школе №111. Сейчас здесь пустырь и остатки гаражного комплекса. По условиям аукциона, на нем можно строить дома высотой более 9 этажей.
Фонд имущества предлагает взять участок в аренду на 5,5 лет. Начальная цена аукциона 3,29 млн рублей арендной платы в год, что равно цене трехкомнатной квартиры. Это довольно демократичное предложение, если учесть, что год назад ведомство выставляло на аукцион участок на пересечении улиц Малахова, 79 и Антона Петрова, 219 за 8 млн рублей. За него боролись несколько крупных застройщиков. Забрала лот ПСК "Строительная перспектива", которая увеличила цену до 25 млн рублей.
Справка
Аукцион назначен на 28 сентября.
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