Фотофакт. Помещение из комплекса горящего радиозавода, продают за 297 млн рублей

Здание на Калинина, 15/2 капитальное. Его размеры: 133х18,1м. Площадь каждого этажа около 2200 кв. м. Площадь цоколя — около 1500 кв. м. Высота потолков на 1 и 2 этажах 4,5 м., на 3 и в цокольном этажах 3,5 м. Когда собственник готовил к продаже, он полностью заменил системы отопления, электроснабжения, водоснабжения, канализования, вентиляции, пожаротушения, пожарной сигнализации, утеплил фасад здания.

Сейчас здание пустует. Каждый его "квадрат" оценен в 35 тысяч рублей в случае, если объект купят целиков. Если будут продавать поэтажно — от 25 до 45 тысяч рублей.

Напомним, что утром 23 декабря загорелось здание радиозавода. Огнем охвачены четырехэтажное здание. Огонь на данный момент не потушили.