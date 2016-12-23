Недвижимость

Фотофакт. Помещение из комплекса горящего радиозавода, продают за 297 млн рублей

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Сегодня, 15:16.
Недвижимость

Бывший корпус радиозавода, расположенный вдоль проспекта Калинина, ищет нового хозяина. Собственник объекта отдает его под торгово-офисный центр. Он обновил фасад и подготовил помещения под ремонт арендаторам. Здание хотели продать примерно за 297 миллионов рублей. Ранее оно входило в комплекс радиозавода, часть из которого сейчас горит.

Бывший корус радиозавода.
Бывший корус радиозавода. Фото : aelita.pro.

Здание на Калинина, 15/2 капитальное. Его размеры: 133х18,1м. Площадь каждого этажа около 2200 кв. м. Площадь цоколя — около 1500 кв. м. Высота потолков на 1 и 2 этажах 4,5 м., на 3 и в цокольном этажах 3,5 м. Когда собственник готовил к продаже, он полностью заменил системы отопления, электроснабжения, водоснабжения, канализования, вентиляции, пожаротушения, пожарной сигнализации, утеплил фасад здания.

Сейчас здание пустует. Каждый его "квадрат" оценен в 35 тысяч рублей в случае, если объект купят целиков. Если будут продавать поэтажно — от 25 до 45 тысяч рублей.

Напомним, что утром 23 декабря загорелось здание радиозавода. Огнем охвачены четырехэтажное здание. Огонь на данный момент не потушили.

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