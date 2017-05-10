Недвижимость

Фотофакты. В Барнауле продают за 65 миллионов коттедж с хамамом и кинотеатром

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Сегодня, 19:13.
Недвижимость

В Барнауле продают двухэтажный кирпичный коттедж площадью 460 кв. метров, пишет сайт "Недвижимость Алтая". Хозяин недвижимости просит за него 65 млн рублей. 

В доме сделан качественный ремонт, заявляют риэлторы. Здесь есть библиотека, гардеробная, кинозал, хамам, спортзал и кальянная. На участке около дома есть гараж на три автомобиля и баня. Хозяева оставляют будущим жильцам всю мебель и встроенную технику.

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