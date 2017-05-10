Фотофакты. В Барнауле продают за 65 миллионов коттедж с хамамом и кинотеатром

В Барнауле продают коттедж с хамамом и кинозалом. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж с хамамом и кинозалом. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж с хамамом и кинозалом. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж с хамамом и кинозалом. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж с хамамом и кинозалом. Фото : Недвижимость Алтая.

В доме сделан качественный ремонт, заявляют риэлторы. Здесь есть библиотека, гардеробная, кинозал, хамам, спортзал и кальянная. На участке около дома есть гараж на три автомобиля и баня. Хозяева оставляют будущим жильцам всю мебель и встроенную технику.