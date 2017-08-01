Мэрия продолжает изымать аварийное жилье у барнаульцев

Администрация Барнаула продолжает выпускать постановления об изъятии земельных участков и жилья. Всего с начала кампании осенью 2015 года на ее официальном сайте опубликовано 128 документов. Больше всего домов под снос готовят на Потоке, выяснил altapress.ru.
Постановления выпускают в отношении домов, которые признаны аварийными. По регламенту администрация издает документ с требованием к жильцам о самостоятельном сносе в установленный срок. И только потом, если постройку не снесли, готовят постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома.
Всего администрация Барнаула издала 128 таких постановлений. Дома под снос локализуются в разных районах города. Группу аварийных малоэтажек хотят снести в Затоне, еще несколько домов в центре, на пр. Ленина (сразу после съезда с моста через ЖД-пути), на Советской Армии. Самая большая концентрация аварийных построек — более 20 адресов — на Потоке.
Предполагалось, что жителям предложат квартиры для переселения, писал ранее altapress.ru со слов жильцов аварийных домов, которые изымает администрация. Некоторые действительно получили квартиры в новостройках на С. Ускова, но в прошлом году администрация города отвечала на запросы барнаульцев: денег на это нет.
Расселение планируют продолжить по программе реновации территории, поясняла администрация. Она предполагает выкуп у собственников квадратных метров по рыночной цене. Сейчас пилотный проект реализуют на улице Советской Армии.
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