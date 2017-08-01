Недвижимость

Мэрия продолжает изымать аварийное жилье у барнаульцев

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Сегодня, 14:22.
Недвижимость

Администрация Барнаула продолжает выпускать постановления об изъятии земельных участков и жилья. Всего с начала кампании осенью 2015 года на ее официальном сайте опубликовано 128 документов. Больше всего домов под снос готовят на Потоке, выяснил altapress.ru.

Новостройка на ул. Советской Армии.
Новостройка на ул. Советской Армии. Фото : Анна Зайкова.
На Потоке в Барнауле появится еще один многоэтажный микрорайон

Постановления выпускают в отношении домов, которые признаны аварийными. По регламенту администрация издает документ с требованием к жильцам о самостоятельном сносе в установленный срок. И только потом, если постройку не снесли, готовят постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома.

Всего администрация Барнаула издала 128 таких постановлений. Дома под снос локализуются в разных районах города. Группу аварийных малоэтажек хотят снести в Затоне, еще несколько домов в центре, на пр. Ленина (сразу после съезда с моста через ЖД-пути), на Советской Армии. Самая большая концентрация аварийных построек — более 20 адресов — на Потоке.

Предполагалось, что жителям предложат квартиры для переселения, писал ранее altapress.ru со слов жильцов аварийных домов, которые изымает администрация. Некоторые действительно получили квартиры в новостройках на С. Ускова, но в прошлом году администрация города отвечала на запросы барнаульцев: денег на это нет.

Расселение планируют продолжить по программе реновации территории, поясняла администрация. Она предполагает выкуп у собственников квадратных метров по рыночной цене. Сейчас пилотный проект реализуют на улице Советской Армии.

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