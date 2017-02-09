Недвижимость

В Барнауле будут защищать проект квартала на публичных слушаниях

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Сегодня, 14:22.
Недвижимость

1 марта состоятся публичные слушания, на которых компания "Барнаулкапстрой" (БКС) представит проект планировки квартала в границах ул. Советской Армии, Курской, Витебской и Минской, сообщается на сайте мэрии. На площадке вместо аварийных двухэтажных домов хотят построить несколько высоток.

ул. Советской Армии.
ул. Советской Армии. Фото : maps.yandex.ru.

Проект планировки, подготовленный БКС к защите, продемонстрировали на коллегии по итогам работы строительной отрасли в 2016 году. На нем видно, что три многоэтажки хотят разместить вдоль улицы Советской Армии, еще три встанут на второй линии квартала и один дом торцом примкнет к ул. Курской. Всего к 2021 году БКС планирует возвести около 50 тысяч квадратных метров жилья. В квартале запланированы прогулочные площадки, многоуровневая парковка и просторный гостевой паркинг.

Подробнее схему застройки квартала можно рассмотреть по адресу: улица Короленко, 65, кабинет 414 (понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00). Свои предложения и замечания по проекту можно направить в письменном виде до 28 февраля по адресу: пр. Строителей, 8, справочно-информационный сектор (кабинет 14). Слушания пройдут 1 марта в 11.00 на Папанинцев, 114. Регистрация участников с 10.00 до 10.45.

Предложение по планировке квартала вдоль Советской Армии.
Предложение по планировке квартала вдоль Советской Армии.

Напомним, этот данный квартал — пилотный проект большой программы развития застроенных территорий.  Для реализации подбирают площадку с домами, признанными аварийными. Квартиры у собственников выкупают по рыночной стоимости.

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