Многомиллионный барнаульский ТЦ "Прораб" сняли с продажи

Компания "Домоцентр" сняла с продажи торговый центр строительных и отделочных материалов "Прораб", который хотела реализовать в прошлом году за 500 млн рублей. Об этом altapress.ru рассказал автор объявления на "Авито", сотрудник компании-продавца. В компании отказались пояснить мотивы решения.
В августе 2016 года "Домоцентр" выставил на продажу здания своих магазинов в Новосибирске, Томске, Северске, Кемерове, Новокузнецке и Бердске. Всего должны были продать 18 объектов, работающих под брендами Forma, "Практик", "Домоцентр", "Стройкин" и "Ковровый двор", а также склады в Новокузнецке.
Барнаульский "Прораб", расположенный на пр. Космонавтов, 8/2, попытались продать через "Авито" за 495 млн рублей. Сотрудник компании-продавца заявил тогда altapress.ru, что компания настроена оперативно реализовать имущество, поэтому будет снижать стоимость объекта до тех пор, пока не найдет покупателя. В последних публичных объявлениях цена объекта упала на 200 тысяч от первоначального предложения.
Еще на старте продаж здания "Прораба" эксперты говорили о том, что сделка вряд ли состоится в запланированном варианте. Во-первых, цена была неадекватна состоянию рынка коммерческой недвижимости Барнаула. Во-вторых, на тот момент город прирос большим количеством современных торговых площадей, а здание "Прораба" морально устарело. В-третьих, у него не самое удачное расположение.
Однако потенциальный покупатель на здание "Прораба" нашелся: переговоры с "Домоцентром" вели собственники соседнего гипермаркета "Алтай". Источник altapress.ru на правах анонимности сообщил, что объект хотели выкупить за 95 млн рублей и разместить на его месте парковку "Алтая". Само здание неинтересно для бизнеса, так как в аренду можно сдать только его треть (остальная площадь занята техническими помещениями). Сделка не состоялась: документы на имущество "Домоцентра" не прошли юридической проверки потенциальным покупателем.
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