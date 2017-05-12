Почему обеспеченные барнаульцы массово избавляются от экзотических коттеджей

В Барнауле продают коттедж с хамамом и кинозалом. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж-гостиницу с тремя бассейнами .Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают коттедж с кинотеатром и видом на Обь .Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru. На "Барнаульской Рублевке" продают коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают коттедж с магазином и бассейном .Фото : "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru. Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай. Коттедж на ул. Ляпидевского. Фото : avito.ru/barnaul. В пригородном поселке продают коттедж в березовой роще. Фото : avito.ru. В пригородном поселке продают коттедж в березовой роще. Фото : avito.ru. Коттедж в Первомайском районе. Фото : Авито. На берегу реки продают коттедж с большим участком земли. Фото : realtai.ru. Коттедж расположен на улице Вешняя в охраняемом поселке. Фото : "Авито".

Изюма полный дом

В объявлениях выделяются коттеджи, которые очевидно были построены как "мечта для себя". Кто-то сделал себе лежаки на крыше, чтобы загорать. Кто-то особенно тщательно проработал ландшафт, вписал в него поле для гольфа, бассейн, баню. Другие оборудовали шикарный винный погреб или создали зимний сад. А некоторые купили невероятно дорогую бытовую технику и встроили ее в интерьер. Чаще всего такие дома продаются с мебелью — забрать ее в новое жилье хозяева не хотят.

Евгений Ракин,

руководитель АН "Проспект-недвижимость":

Такие дома были всегда, просто сейчас мы наблюдаем, как такими опциями пользуются, чтобы повысить ценность объекта. А еще такие "изюминки" интересны СМИ, которые украшают свои ленты новостей заголовками: "Продается коттедж с пятью санузлами" или "с винным погребком" и так далее.

По словам Евгения Ракина, особенности коттеджей едва ли отражаются на их цене, а лишь являются поводом начать диалог с потенциальным покупателем. Цена же в первую очередь зависит от места, где расположен дом: вида из окна, природы, доступности социальных объектов с услугами высокого качества.

Где бы подороже, где бы подешевле

Самые дорогие объекты Барнаула расположены на горе или, как прозвали это место, "Барнаульской Рублевке". Здесь есть все: бор, вид на реку, доступность городской инфраструктуры, асфальтированные дороги, важные соседи, закрытые поселки. Плюс появляется дефицит участков, пригодных для нового строительства, что конечно же отражается на цене. Стоимость предложения варьируется в пределах 60-70 млн рублей за дом с усадьбой в 15 соток.

Такое же качество объекта на Солнечной поляне оценят на 20-30% дешевле. На довольно высоком уровне цену удерживает обустроенность поселка. Здесь почти везде асфальтированные дороги, есть магазины, кафе, близко расположена городская инфраструктура, включая крупные торговые центры. Дом, размещенный вдали от этих благ цивилизации чаще всего стоит еще дешевле — 15-20 млн рублей.

Евгений Ракин,

руководитель АН "Проспект-недвижимость":

Формирование цены предложения в этом сегмента, как и в других, происходит либо рационально с опорой на подобные предложения. Либо эмоционально: "Хочу и все тут". Но придется понять, что продать дом, построенный для себя, по цене затрат не получится: он стареет, его отделка и интерьер теряют актуальность, а публика в элитном сегменте привыкла жить в тренде, иметь все лучшее.

Кризис подводит

Наталья Ковылина, руководитель АН "Стиль жизни", считает: в Барнауле все еще идет становление рынка элитной недвижимости вообще и в сегменте коттеджей в частности. "Целевая аудитория довольно маленькая. Плюс сама возможность купить нужный участок появилась относительно недавно. Еще какое-то время ушло на то, чтобы построить желаемый объект и прийти к тому, что его нужно продать", — поясняет эксперт.

Наталья Ковылина,

директор АН "Стиль жизни":

Сейчас есть две основные причины, по которым элитные коттеджи попали на рынок. Во-первых, люди меняют место жительства. Они переезжают в другой город или страну вслед за своим бизнесом, например. Во-вторых, недвижимость — это пассив в капитале человека. Наступает время, когда ему нужнее живые деньги.

С этим согласен Евгений Ракин. В числе его клиентов стали появляться те, кому уже не под силу или просто неинтересно содержать большие дома.

Евгений Ракин,

руководитель АН "Проспект-недвижимость":

Эту категорию людей не пугают, например, грядущие повышение налогового бремени. Заплатить в год около 100 тысяч налога для них посильно. Но содержать дом тяжело. Только прислуга может обходиться в 100 тысяч рублей в месяц. А еще же есть коммунальные платежи: большой дом, бассейн, сауну нужно отапливать, освещать и так далее. Плюс в больших домах уже не нуждаются семейные пары, чьи дети выросли и теперь живут отдельно.

Кризис не позволят найти покупателя быстро. Кроме того, высокая стоимость объекта диктует свои правила игры: за дом платят не только "живыми" деньгами, но идут на обмены с доплатой. Это работает, но удлиняет продажу, а рынок копит базу предложения.

Сергей Чуркин,

эксперт АН "Ленинский проспект":