Стало известно, каким будет "панельный небоскреб" на "барнаульской Рублевке"

Как сообщили в "Строительном камне", дом сделают из панелей 97-й серии, которую выпускают на Барнаульском заводе крупнопанельного домостроения. Но судя по визуализациям проекта, которые появились на сайте skyscrapercity.com, архитекторы постарались преподнести здание так, чтобы он отличался от типовых решений. Дом украсили витражи, пояса карнизов, а также декор кровли.

Архитектура дома должна соответствовать месту его расположения — высотка появится в части города, которую называют "барнаульской Рублевкой". Здесь самая высокая концентрация дорогой недвижимости. Состоятельных горожан привлекает благоприятная экология бора, качество домов и квартир, а также благоустройство территорий.

Проект дома на Змеиногорском тракте, 82 уже представляли на градостроительном совете, но архитекторам сделали несколько замечаний. Например, "Строительному камню" посоветовали перенести дом в глубь участка и уменьшить в нем количество квартир.