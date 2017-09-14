Недвижимость

Стало известно, каким будет "панельный небоскреб" на "барнаульской Рублевке"

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Сегодня, 13:28.
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В сети повилась визуализация многоэтажки на Змеиногорском тракте, 82. В СМИ 16-этажный дом назвали барнаульским небоскребом. Как стало известно altapress.ru, дом будет возводить компания "Строительный камень". Новостройка действительно необычная.

Проект дома на Змеиногорском тракте, 82.
Проект дома на Змеиногорском тракте, 82. Фото : skyscrapercity.com.

Как сообщили в "Строительном камне", дом сделают из панелей 97-й серии, которую выпускают на Барнаульском заводе крупнопанельного домостроения. Но судя по визуализациям проекта, которые появились на сайте skyscrapercity.com, архитекторы постарались преподнести здание так, чтобы он отличался от типовых решений. Дом украсили витражи, пояса карнизов, а также декор кровли.

Проект дома на Змеиногорском тракте, 82.
Проект дома на Змеиногорском тракте, 82.

Архитектура дома должна соответствовать месту его расположения — высотка появится в части города, которую называют "барнаульской Рублевкой". Здесь самая высокая концентрация дорогой недвижимости. Состоятельных горожан привлекает благоприятная экология бора, качество домов и квартир, а также благоустройство территорий. 

Проект дома на Змеиногорском тракте, 82 уже представляли на градостроительном совете, но архитекторам сделали несколько замечаний. Например, "Строительному камню" посоветовали перенести дом в глубь участка и уменьшить в нем количество квартир.

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