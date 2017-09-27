В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru. В Барнауле продают коттедж в альпийском стиле. Фото : avito.ru.

В объявлении указано, что дом построили по индивидуальному проекту. Внутри коттеджа три спальни, кабинет, кухня-столовая, два сан.узла, джакузи. В доме газовое отопление и инфракрасные полы.

Снаружи есть помещение под зимний сад и большая зона барбекю и баня/сауна с теплым бассейном. На всей территории установили видеонаблюдение. Во дворе растут плодоносящие деревья.

Коттедж стоит 7 млн. рублей. В стоимость входят встроенная кухня с бытовой техникой, вся мебель, которая есть в доме, шторы, люстры, кондиционер.