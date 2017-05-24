Фотофакты. В Барнауле продают квартиру, в которой стены выложены кирпичами из храмов

Квартира с кирпичами из храмов. Фото : Недвижимость Алтая. Квартира с кирпичами из храмов. Фото : Недвижимость Алтая. Квартира с кирпичами из храмов. Фото : Недвижимость Алтая. Квартира с кирпичами из храмов. Фото : Недвижимость Алтая. Квартира с кирпичами из храмов. Фото : Недвижимость Алтая. Квартира с кирпичами из храмов. Фото : Недвижимость Алтая.

Собственник сообщил, что внутри квартиры сделали ремонт в стиле "шебби-шик", который сочетает лофт-дизайн и винтажность. Часть стен выложили кирпичом с разбора храмовых хозяйственных построек начала ХХ века, а другую часть декорировали "крокелюром" — золотыми трещинами.

В гостиной хозяева сделали панорамное остекление, утеплили лоджию и балкон-кладовку. Входная дверь бронирована, в квартире сделали приточную систему вентиляции.

Стоимость объекта — 6,9 млн рублей.