В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле. Фото : realtai.ru.

В объявлении говорится, что в квартире есть три комнаты, кухня, санузел, веранда и кладовая. Изюминка гостиной — сундуки. Один из них — старинный, другие стилизованы под быт XIX века. На второй этаж ведет деревянная лестница. В доме располагаются еще две квартиры, у каждой свой вход.

Вся придомовая территория — общая. Однако собственники квартир условно поделили ее на несколько частей. У квартиры есть участок в 4 сотки, где находятся огород, сад, парковка на три автомобиля. Отдельно выделена прогулочная зона. На ней располагается забор в соответствующем стиле.

Будущим покупателям достанется в подарок большая часть мебели.

Цена квартиры — 4 млн 500 тыс. рублей.