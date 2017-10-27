Недвижимость

В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле

Сегодня, 14:28.
Недвижимость

В Барнауле продают квартиру в купеческом особняке. Здание построили в конце XIX века. Дизайн квартиры выполнили в купеческом стиле, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".

В объявлении говорится, что в квартире есть три комнаты, кухня, санузел, веранда и кладовая. Изюминка гостиной — сундуки. Один из них — старинный, другие стилизованы под быт XIX века. На второй этаж ведет деревянная лестница. В доме располагаются еще две квартиры, у каждой свой вход.

Вся придомовая территория — общая. Однако собственники квартир условно поделили ее на несколько частей. У квартиры есть участок в 4 сотки, где находятся огород, сад, парковка на три автомобиля. Отдельно выделена прогулочная зона. На ней располагается забор в соответствующем стиле.

Будущим покупателям достанется в подарок большая часть мебели.

Цена квартиры — 4 млн 500 тыс. рублей.

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