В Барнауле продают квартиру в купеческом стиле

В Барнауле продают квартиру в купеческом особняке. Здание построили в конце XIX века. Дизайн квартиры выполнили в купеческом стиле, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
В объявлении говорится, что в квартире есть три комнаты, кухня, санузел, веранда и кладовая. Изюминка гостиной — сундуки. Один из них — старинный, другие стилизованы под быт XIX века. На второй этаж ведет деревянная лестница. В доме располагаются еще две квартиры, у каждой свой вход.
Вся придомовая территория — общая. Однако собственники квартир условно поделили ее на несколько частей. У квартиры есть участок в 4 сотки, где находятся огород, сад, парковка на три автомобиля. Отдельно выделена прогулочная зона. На ней располагается забор в соответствующем стиле.
Будущим покупателям достанется в подарок большая часть мебели.
Цена квартиры — 4 млн 500 тыс. рублей.
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