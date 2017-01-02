Недвижимость

В Барнауле резко и значительно подорожали квартиры в новостройках

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Сегодня, 19:38.
Недвижимость

В декабре 2016 года квадратный метр жилья в новостройках Барнаула прибавил больше тысячи рублей. Такого резкого подъема рынок не видел уже давно, пишет сайт "Недвижимость Алтая".

Строительство недвижимости.
Строительство недвижимости. Фото : Михаил Хаустов.

Издание напоминает, что в первой половине 2016 года цены на новые квартиры краевой столицы падали, но во второй половине года наметилась положительная динамика. "Квадрат" ежемесячно прибавлял по несколько сотен рублей, а в декабре разом "потяжелел" на 1 020 рублей. Таким образом цена новостроек достигла годового максимума – 42 890 рублей.

Динамика цен на новостройки Барнаула.
Динамика цен на новостройки Барнаула.

Минимальная цена на новостройки в прошлом году зафиксирована в июле - 41 370 рублей за кв. метр. Эта отметка оказалась и самой низкой за 2 последних года.

Таким образом в 2016-м прибавка в стоимости 1 квадратного метра новостройки а Барнауле составила 1 500 рублей.

Динамика цен на новостройки Барнаула.
Динамика цен на новостройки Барнаула.

"Недвижимость Алтая" отмечает еще одну важную для рынка тенденцию: уверенный рост предложений в Центре. Так, в июле этому району принадлежало лишь 22,6% объявлений, в декабре доля выросла до 37,9%, что соответствует объему предложений в Новостройках.

На фоне такого стремительного роста цены на новые и строящиеся квартиры, цена на "вторичку" продолжает падать. В декабре б/у квартиры стоили в среднем 44,6 тысяч рублей за кв. метр. Это минимальная цена за 2016 год.

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