В Бийске разрушают десятки аварийных домов, оставляя на месте свалки строительного мусора

В Бийске на месте расселенных аварийных домов образовались свалки. Фото : onf.ru. В Бийске на месте расселенных аварийных домов образовались свалки. Фото : onf.ru. В Бийске на месте расселенных аварийных домов образовались свалки. Фото : onf.ru. В Бийске на месте расселенных аварийных домов образовались свалки. Фото : onf.ru. В Бийске на месте расселенных аварийных домов образовались свалки. Фото : onf.ru. В Бийске на месте расселенных аварийных домов образовались свалки. Фото : onf.ru.

Некоторые из таких расселенных аварийных домов стоят полуразрушенными, от других остались битые кирпичи, штукатурка и поломанные доски. Такие дома с мая этого года бийчане отмечали в поселке Сорокино на улицах Майской, Новаторской, Коммунистической и Правобережной. В начале августа горожане рассказали ОНФ об опасных объектах на улице Краснооктябрьской, 89 и 85.

Местные СМИ также взялись за проблему и обнаружили, что только в 2017 году в Бийске останутся бесхозными больше 200 домов. При этом денег на снос опустевших сооружений в бюджете города нет. Государственной программой переселения из ветхого и аварийного жилья средства на эти цели не предусмотрены.

Народный фронт обратился в мэрию Бийска, где общественникам ответили, что администрация заключила договор с неким гражданином на выполнение работ по очистке территории на месте расселенных домов. Но, как оказалось, этот человек лишь разрушал дома, чтобы продать материалы на вторичном рынке. А на месте снесенных домов остались развалины и строительный мусор. Самой администрации заниматься ликвидацией бесхозных объектов убыточно.

Алексей Грибков,

прокомментировал ситуацию координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Алтайском крае:

Вокруг развалин разрастаются свалки. Асоциальные личности становятся здешними обитателями. Без ведома родителей на развалинах играют дети. Ясно, что соседство с домами-свалками опасно для горожан. Средства на снос ветхого и аварийного жилья нужно было предусмотреть в местном бюджете до начала реализации программы переселения. Тем более что она рассчитана на несколько лет. Но представительный орган Бийска оказался недальновиден, принимая бюджет. Особенно печально, что проблема домов-свалок обострилась в Год экологии.

В связи с тем, что число домов-свалок в Бийске только растет, общественники обратились к властям города с предложением внести изменения в бюджет, чтобы на основе муниципального контракта привлечь подрядную организацию к работам по ликвидации расселенных домов и образовавшихся свалок.

Справка

За время реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка" жители Алтайского края отметили на интерактивной карте 97 стихийных свалок, 50 из них ликвидированы. Общественники напоминают, что важной составляющей проекта является возможность участия самих граждан в ликвидации экологических нарушений. Каждый житель Алтайского края может зайти на сайт kartasvalok.ru, ознакомиться с инструкцией, выбрать свой регион, указать координаты незаконной свалки, разместить фото или видеоматериалы, а также обозначить готовность личного участия в ее ликвидации.