В ТОЦ Plaza откроют столовую в советских традициях

Столовую откроют на первом этаже Plaza со входами со стороны Короленко и Красноармейского. Она займет 450 кв. м. Помещение рассчитано на 200 посадочных мест. С 9:00 и до 18:00 здесь будут подавать блюда преимущественно русской кухни, которые традиционно можно было купить в советских столовых.

После того, как в ТОЦ откроют столовую, в нем останется около 800 кв. м вакантных площадей. Основную часть здания — 5 тыс. кв. м — занимает спортклуб "Магис". В архитектурный комплекс Plaza входит еще и жилой дом. Сейчас объект готов на 95%: строители завершают благоустройство территории и ведут фасадные работы на некоторых участках здания.

Справка

ТОЦ Plaza расположен в здании бывшего государственного издательско-полиграфического предприятия "Алтай". В 2011 году его приватизировали новые собственники и занялись реконструкцией. В первую очередь они обновили фасады офисной "свечки" и производственного корпуса. В 2014 году там разместился спортивный клуб "Магис". В 2015 году девелопер начал расчищать площадку вдоль Красноармейского от Никитина до Короленко. Здесь к концу 2017 года он построит жилой комплекс.