На берегу реки в Барнауле откроют "Марию-Ра" и детский сад

В ЖК "Новая пристань" вводят в эксплуатацию первый дом. Его первый этаж отведен под коммерческие помещения. В строящейся высотке первый этаж планируют отдать под детсад, сообщили altapress.ru в пресс-службе застройщика СК "Сибирия".
Помещение первого этажа площадью 300 кв.м. у "Сибирии" выкупила "Мария-Ра". Здесь ритейлер планирует открыть магазин формата "у дома". Рядом с ним будут работать мясная лавка, две стоматологии, офис "Аско-Мед" и другие предприятия.
Во втором доме первый этаж адаптируют под детский сад на 70 воспитанников. Для них планируется оборудовать прогулочные площадки, обособленные от территории отдыха жильцов домов. Такие же детсады появятся в двух следующих домах. Согласно предварительному договору, после ввода домов в эксплуатацию их передадут на баланс муниципалитета. Как именно будет организована передача недвижимости, в СК "Сибирия" не уточняют.
Справка
ЖК "Новая пристань" расположен рядом с набережной Оби в старом центре города. Построить его в СК "Сибирия" планируют к 2021-2022 году. Всего там спроектировано около 100 тыс. кв м жилья. На данный момент готов проект третьей высотки. Развиваться комплекс будет в сторону элеватора.
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