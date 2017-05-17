Недвижимость

В Барнауле вместо магазина "Прораб" федералы откроют гигантскую продуктовую базу

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Сегодня, 14:58.
Недвижимость

Вместо магазина "Прораб" на пр. Космонавтов, 8/2 откроется "Агропарк. Барнаул" — оптово-розничная продуктовая база с товарами местных и китайских производителей. По данным altapress.ru, проект развивает холдинг "Домоцентр". Ранее эта компания специализировалась на продаже строительных и отделочных материалов через сеть магазинов в СФО. Участники рынка высоко оценили идею "Агропарка", однако говорят, что реализовать ее будет сложно.

Здание "Агроцентра".
Здание "Агроцентра". Фото : www.politsib.ru.

"Аргопарк" - это центр для складского хранения, а также торговли продуктами питания преимущественно оптом, но возможно и в розницу. Предполагается, что производители будет продавать товар в торговом зале и с фур. Кроме того, планируется, что им предложат услуги фасовки, переработки и реализации продукции. Для этого в Новосибирске зарегистрировано отдельное юрлицо с обширным списком видов деятельности, связанных с переработкой продуктов питания.

В марте об "Агропарке" заявили в Новосибирске. В его здании хотят открыть торговые дома Узбекистана, Киргизии, Македонии, Азербайджана и Казахстана", сообщил Леонид Сергеев, директор "Агропарка. Новосибирск". Поддержать проект пообещал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отметив его важность для обеспечения продуктовой безопасности города.

В Барнауле "Агропарк" презентовали через сайт Политсиб.ру. С изданием пообщался Сергей Воронов, председатель совета директоров компании "Агропарк", в недавнем прошлом заместителя прокурора Новосибирской области. Он заявил, что "группа московских инвесторов" вложит в барнаульский филиал около 500 млн рублей. Первая очередь — 7 тыс. кв. м, вторая — 11 тыс. Также здесь оставят торговлю мебелью, которую преподнесут под названием "ГДЕМЕБЕЛЬ". В оптово-продовольственном центре Агропарк. Барнаул" будет представлен значительный сегмент китайского продуктового рынка, сказано на местном сайте.

Продают натуральное: в Барнауле один за другим открываются фермерские рынки

В продвижение алтайского филиала включились и административные ресурсы. Так на сайте администрации Волчихинского района в конце апреля появилась информация о предстоящем открытии "Агроцентра". Минимальная стоимость точки размещения от 6 тыс. рублей в месяц. Для предприятий с малыми объемами производства и имеющими сезонный характер работы планируют предложить торговые площади в аренду на сутки, сказано в новостной ленте.

Проект "Агроцентра" прокомментировал Юрий Фриц, председатель правления "Алтайского союза предпринимателей", а также один из инвесторов проекта "Эко-ярмарка ВДНХ" (рынок, по продаже продуктов питания на ул. Взлетной). По мнению эксперта, в нем есть рациональное зерно.

Юрий Фриц,
председатель правления "Алтайского союза предпринимателей":

Сегодня фермеры-производители в большей степени ориентированы на оптовую продажу продукции, а не ее переработку. Им может быть интересно предложение "Агропарка", но бизнес-модель подразумевает серьезную проработку вопроса поставки, хранения и сбыта товара. Опять же, кто его покупатель: граждане или все же торговые предприятия? На сети, вроде "Мария-Ра" или "Магнита", я бы не рассчитывал. У них уже отлажены каналы поставки продукции. Мелкие розничные магазины и рынка? Большинство тоже успели обзавестись поставщиками.

О том, что проект развивает "Домоцентр", напрямую не говорится. Сергей Воронов, а также другие руководители "Агорцентра" не доступны для общения со СМИ. Однако известно, что в Новосибирске и Барнауле "Агропарк" стартовал в зданиях бывших магазинов холдинга. Новосибирский филиал возглавил Леонид Сергеев, еще недавно директор "Коврового двора", одного из брендов "Домоцентра".

Напомним, что в августе 2016 года "Домоцентр" выставил на продажу здания своих магазинов в Новосибирске, Томске, Северске, Кемерове, Новокузнецке и Бердске. Всего должны были продать 18 объектов, работающих под брендами Forma, "Практик", "Домоцентр", "Стройкин" и "Ковровый двор", а также склады в Новокузнецке. Здание "Прораба" в Барнауле предложили за полмиллиарда рублей. В течение года цену снизили до 135 млн рублей, однако потенциальные покупатели готовы были заплатить только 95 млн. Накануне представитель компании "Домоцентр" сообщил сайту altapress.ru, что сняли здание магазина "Прораб" с продажи.

Отметим, что эксперты еще в самом начале кризиса — 2015 году — говорили сайту altapress.ru, что рынок коммерческой недвижимости ждут значительные перемены. Собственники зданий не смогут продать дорогостоящие проекты по желаемой цене и будут вынуждены самостоятельно заниматься развитием площадей — организовывать свой бизнес.

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