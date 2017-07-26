Адвокаты хотят добиться освобождения барнаульского "гонщика на BMW X5" из-за тяжелой болезни

26 июля в Барнауле состоялось очередное заседание суда по делу 23-летнего Алексея Бикташева, устроившего ДТП, в котором погибли два человека. Как сообщает Политсиб.ру, адвокаты подсудимого намерены ходатайствовать о его освобождении в связи с тяжелым заболеванием.
О проблемах со здоровьем заявил сам подсудимый. "Сначала в комиссии решили, что меня нужно лечить, но позже мне сказали, что уже не смогут мне помочь, и меня выписали с ухудшением состояния", — заявил Бикташев.
Адвокаты молодого человека считают, что со своим заболеванием он не может находиться в СИЗО. Ранее комментаторы в соцсетях писали про онкозаболевание у подсудимого. На следующее заседание сторона защиты намерена пригласить медиков, которые расскажут о состоянии здоровья Бикташева.
В ходе заседания также стало известно, что семья погибшего водителя Lada Largus подала к Бикташеву иск на возмещение морального ущерба в размере 1 млн рублей. Сын погибшего мужчины сообщил, что семье виновника не приносила извинений пострадавшим и не предлагала возместить ущерб.
При этом на заседании присутствовала мать Бикташева. "Она все время плакала, довольно нервно себя вела и срывалась на журналистов", — отмечает Политсиб.ру.
Напомним, ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.
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