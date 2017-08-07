Алтайские синоптики продлили штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра

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Сегодня, 14:45.
Жизнь

Алтайские синоптики продлили штормовое предупреждение до 8 августа. В крае сохранятся дожди, местами ливни, грозы, град, порывы ветра 15-20 м/с. При грозах возможно шквалистое усиление до 25 м/с.

Ветер.
Ветер. Фото: СС0.

Жителям края напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности во время неблагоприятных погодных условий. Аналогичное ухудшение погодных условий прогнозируется также на территории Республики Алтай.

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