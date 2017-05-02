Алтайским выпускникам предлагают вакансии с предоставлением жилья

Портал по труду и занятости населения Алтайского края обновил перечень вакансий. В базе данных центров занятости имеется более 2100 вакансий для выпускников и более 750 вакансий с предоставлением жилья.
Алтайским выпускникам предлагают вакансии врачей разных специальностей, медсестер, ветврачей, агрономов, библиотекарей, бухгалтеров, воспитателей, зоотехников, кондитеров, мастеров производственного обучения, парикмахеров, наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, поваров, провизоров, программистов, слесарей-инструментальщиков, токарей, тренеров, учителей, шлифовщиков, фельдшеров, швей, химиков.
Рабочее место и жилье работодатели готовы предоставить для акушеров, агрономов, бухгалтеров, водителей автомобиля, зоотехников, кладовщиков, медицинских сестер, операторов машинного доения, официантов, поваров, товароведов, трактористов, учителей, фельдшеров, электрогазосварщиков.
Со списком вакансий можно ознакомиться на сайте портала.
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