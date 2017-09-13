Алтайский Следком начал проверку в "Горэлектротрансе" из-за ДТП с двумя трамваями

Как ранее сообщал altapress.ru, днем 12 сентября 2017 года 26-летний водитель трамвая Т-3 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди трамваем Т-3 SU, которым управляла 28-летняя женщина. В результате аварии пострадали двое мужчин 26-ти и 62-х лет. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Следствию предстоит проверить в действиях лиц, отвечающих за безопасную перевозку пассажиров, наличие признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Очевидно, что за это несет ответственность перевозчик — барнаульский "Горэлектротранс". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.