Ангелу Меркель забросали помидорами и обозвали лжецом и предателем

Канцлер выступала перед публикой на Университетской площади города, где присутствовали около трех тысяч человек. На мероприятие кроме сторонников партии Меркель пришли и противники проводимой ею политики. Последние свистели, называли канцлера лжецом и предателем своего народа.

Неизвестные швырнули из толпы два помидора. Один из томатов попал в бедро Ангелы Меркель, другим забрызгало ведущую митинга. Канцлер среагировала на случившееся спокойно и передала ведущей платок.

Справка

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября. Меркель представляет партию "Христианско-демократический союз" (ХДС).