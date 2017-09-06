Ангелу Меркель забросали помидорами и обозвали лжецом и предателем

Во время встречи с избирателями в Гейдельберге канцлера Германии Ангелу Меркель забросали помидорами, передает "Дождь".
Канцлер выступала перед публикой на Университетской площади города, где присутствовали около трех тысяч человек. На мероприятие кроме сторонников партии Меркель пришли и противники проводимой ею политики. Последние свистели, называли канцлера лжецом и предателем своего народа.
Неизвестные швырнули из толпы два помидора. Один из томатов попал в бедро Ангелы Меркель, другим забрызгало ведущую митинга. Канцлер среагировала на случившееся спокойно и передала ведущей платок.
Справка
Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября. Меркель представляет партию "Христианско-демократический союз" (ХДС).
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