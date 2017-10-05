Барнаульский полигон ТБО бесплатно принимает мусор от осенней уборки

С 1 октября в Барнауле проходит месячник осеннего благоустройства. В этот период коммунальные службы и горожане чистят улицы, тротуары, дворы от грязи и мусора. С 5 по 12 октября на городском полигоне ТБО будут бесплатно принимать собранные в ходе уборки ветки, листву, дорожный смет.
Перед управляющими организациями, коллективами предприятий, учреждений, общественными объединениями, населением по месту жительства стоит задача максимально собрать накопившийся и образовавшийся мусор, а также проконтролировать, чтобы все собранное было своевременно вывезено.
Прием остального мусора, в том числе строительного, бытовых отходов, осуществляется на платной основе.
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