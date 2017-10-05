Барнаульский полигон ТБО бесплатно принимает мусор от осенней уборки

Перед управляющими организациями, коллективами предприятий, учреждений, общественными объединениями, населением по месту жительства стоит задача максимально собрать накопившийся и образовавшийся мусор, а также проконтролировать, чтобы все собранное было своевременно вывезено.

Прием остального мусора, в том числе строительного, бытовых отходов, осуществляется на платной основе.