Краевая прокуратура судится за возврат Бийску приватизированного полигона ТБО

Заявление прокуратуры края принято арбитражным судом 13 июля, ближайшее заседание назначено на 9 августа. Суть ее заявления - истребовать из чужого незаконного владения полигон ТБО общей площадью 166 929 кв. метров и обязать фирму "Спецобслуживание плюс" (которая, отметим, зарегистрировала право собственности на полигон) передать его администрации Бийска.

Полигон ТБО в Бийске общей площадью 31 га был введен еще в 1988 году. Участок этот городской, но право собственности на него так и не оформили, следует из материалов другого арбитражного разбирательства. Участок еще в 2005 году передали фирме "Спецобслуживание" (учредитель - бийское МУП "Память") . Фирма была его арендатором.

В 2013 году участок разделяют на два: 23,2 и 7,8 га. Однако "Спецобслуживание" продолжало его арендовать как единый. В 2014 году фирма дошла до банкротства: арбитраж ввел наблюдение, в апреле 2015-го и конкурсное производство. И вот после начала дела о банкротстве один из участков весьма оперативно перешел в частную собственность.

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В июле 2014 года "Спецобслуживание" передает все 31 га в субаренду на пять лет. Субарендатором стала зарегистрированная за полгода до этого фирма с похожим названием - "Спецобслуживание плюс", соучредителями которой является то же МУП "Память" (24%), а также несколько физлиц, в том числе Сергей Башкатов (16%).

Однако в феврале 2016 году бийская мэрия расторгает договор аренды участка с фирмой-банкротом. Поскольку участков фактически два, она перезаключает с ней два новых договора, причем до 2060 года.

А затем один из участков (на 23 га) снова передается в субаренду тому же "Спецобслуживанию плюс", при этом собрание кредиторов субаренду одобрили, договор заключил конкурсный управляющий.

17 марта 2016 года "Спецобслуживание" уведомляет городские власти о том, что участок передан в субаренду. А 21 марта субарендатор обращается в управление Росреестра с заявлением о госрегистрации права собственности на полигон ТБО в упрощенном порядке. Правда, площадь полигона меньше участка, который фирма взяла в субаренду: 16,7 га.

И уже на следующий день фирма получает свидетельство о госрегистрации, указано в материалах дела о банкротстве.

Оспорить не удалось

Договор субаренды и регистрацию права собственности субарендатором пытались оспорить в ходе банкротства другие кредиторы, считающие, что сделки привели к уменьшению конкурсной массы. Один из них подчеркивал: в собственность фирмы "Спецобслуживание плюс" муниципальная земля перешла без конкурса и безвозмездно.

Но арбитраж им отказал. Участки никогда не принадлежали "Спецобслуживанию", решил судья, так что и имущества оно не лишилось. А передача в субаренду и регистрация права собственности на участок прав кредиторов не нарушили.

И вот теперь прокуратура намерена вернуть участок, который приватизировало "Спецобслуживание плюс", в собственность города.

Задержан и отпущен

Вообще говоря, сделка по приватизации участка попала в поле зрения органов полиции еще в 2016 году. Правоохранители долгое время не могли найти основания для возбуждения уголовного дела, но в конце концов его все-таки возбудили по статье мошенничество в особо крупном размере.

Обвинение же, по данным агентства "Банкфакс", было предъявлено соучредителю фирмы "Спецобслуживание плюс" Сергею Башкатову. В конце мая он был задержан силовиками, в июне суд вынес решение о его аресте. Местные тележурналисты назвали сюжет о его задержании "Властелин городской свалки".

Но в июле суд изменил "властелину свалки" меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

СМИ сообщали, что правоохранительные органы полагали,что городу нанесен ущерб в 13,5 млн рублей. В то же время в деле о банкротстве "Спецобслуживания" фигурируют данные, согласно которым рыночная стоимость участка земли, зарегистрированного субарендатором в качестве полигона ТБО, составляет 7,95 млн рублей.

Башкатов также является соучредителем бийской фирмы "Единая городская служба ТБО", она занимается вывозом мусора. До начала банкротства "Спецобслуживание" было и оператором полигона, и мусоровывозящей компанией.