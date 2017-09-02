Барнаулец Евгений Трофимов будет участвовать в новой "Фабрике звезд"

Евгений Трофимов стал одним из 16 участников проекта. "Сегодня вечером на канале Муз-ТВ смотрим и болеем за нашего парнишку с силикатного). Гордость", написал в Instagram Роман Рудыка.

Ведущей проекта стала Ксения Собчак, а продюсером — Виктор Дробыш. Ребят поселят в Подмосковье в специально подготовленный коттедж. Кроме спален и гостиной там будет студия для записи печен и место для репетиций. Бороться за право стать звездой российской эстрады 16 ребят будут несколько месяцев, демонстрируя свой рост на отчетных концертах по пятницам, пишет vokrug.tv. Наставниками, согласно информации на сайте "МУЗ-ТВ", выступят хореограф Алла Духова, преподаватель по вокалу Владимир Коробка, преподаватель по актёрскому мастерству Герман Сидаков, стилисты Ирина и Милана Богатыревы.

"Новая "Фабрика звезд" — это шикарная возможность проявить себя и продемонстрировать свои таланты на всю страну", — уверен солист группы "Дискотека авария" Алексей Рыжов.