Барнаулец насмерть забил свою сожительницу кочергой и лёг спать

По данным СУ СКР по РА, 18 декабря 2016 года в селе Турата Усть-Канского района ранее неоднократно судимый Олег Л. находяился в доме своей 53-летней сожительницы. Мужчина почему-то вспомнил ранние обиды и решил убить женщину. Он взял кочергу и нанес множество ударов потерпевшей. После содеянного он, как ни в чем не бывало, лег спать, а проснувшись утром, переложил тело женщины на кровать, замыл следы преступления, избавился от орудия и скрылся с места происшествия.

В течение недели злоумышленник скрывался от правоохранительных органов, однако его все равно нашли. При осмотре места происшествия следователь обнаружил обвинительный приговор, где мужчину признали виновным в ранее совершенном преступлении. Барнаульца сразу же заключили под стражу.

С учетом личности подсудимого и обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.