Барнаулец угрожал своей семье патронами от гранатомёта

В апреле 2017 года мужчина нашел на улице у мусорного контейнера 10 боеприпасов к автоматическому станковому гранатомету, которые унес домой и стал хранить.

В мае между мужчиной и членами его семьи произошел конфликт, в ходе которого он стал угрожать им боеприпасами. Женщины вызвали сотрудников полиции. Патроны изъяли и возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4-х лет.