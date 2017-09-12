Барнаулец угрожал своей семье патронами от гранатомёта

В Барнауле будут судить горожанина за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Об этом сообщает краевая прокуратура.
В апреле 2017 года мужчина нашел на улице у мусорного контейнера 10 боеприпасов к автоматическому станковому гранатомету, которые унес домой и стал хранить.
В мае между мужчиной и членами его семьи произошел конфликт, в ходе которого он стал угрожать им боеприпасами. Женщины вызвали сотрудников полиции. Патроны изъяли и возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4-х лет.
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