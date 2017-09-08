Барнаульские спортсмены попали в эпицентр урагана "Ирма"

Спортсменка рассказала, что подготовка к урагану во Флориде идет полным ходом, люди взволнованы, но паники нет.

"На нас движется ураган под именем Ирма, на данный момент оценивается в 4–5 баллов, в разных источниках Интернета разная цифра. И его пик придётся примерно на выходные, если он не поменяет свою дорогу", — рассказала девушка.

Аурика Тыргалэ,

спортсменка:

Сегодня официально закрываются все магазины. Полки с едой пустеют, но надо отдать должное, товар постоянно пополняют. Люди волнуются, но при этом вполне спокойны. Погода пока у нас не сильно изменилась. Тепло и хорошо. Немного ветрено. И вчера немного поднялся океан. Скорее всего с приходом урагана, океан все же выйдет из берегов и на какое-то время затопит остров.

"Ирму" называют самым мощным ураганом на Атлантическом побережье за последние 10 лет. Скорость ветра в его эпицентре может достигать 300 км/час. В Ки-Уэст уже объявлена полная эвакуация, однако барнаульские спортсмены решили пока не покидать остров.

Ранее обрушившийся на американский штат Техас ураган "Харви" унес жизни 60 человек, власти страны оценили ущерб от стихии в 180 млрд долларов.