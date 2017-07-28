Барнаульский "гонщик на BMW" останется в СИЗО до вынесения приговора

По данным издания, процесс по делу "гонщика" продлился более трех часов. Давать показания суду должен был представитель врачебной комиссии. Предполагалось, что факты, изложенные онкологом, будут способствовать более мягкой мере пресечения в отношении обвиняемого. Однако этого не произошло. В связи с тем, что срок пребывания под стражей виновника ДТП истекал 28 июля, судья приняла решение продлить его еще на месяц.

Следующее заседание по делу пройдет 31 июля, на нем обе стороны перейдут к прениям, сообщил адвокат обвиняемого Михаил Михайлов. Учитывая, что вину обвиняемый полностью признает, прения будут носить формальный характер. Теоретически, если этот этап не затянется, будет предоставлено последнее слово самому Алексею Бикташеву, а затем суд удалится для вынесения решения по резонансному делу. Приговор вынесут уже в августе.

Родственники одной из жертв ДТП уже предъявили гражданский иск к Алексею Бикташеву на сумму в 1 млн рублей. Максимальное наказание, которое грозит Бикташеву, 9 лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм в больнице. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.