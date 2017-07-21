Барнаульский "гонщик на BMW" попросил судью рассмотреть его дело в особом порядке

Вместе с адвокатом "гонщик" ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В этом случае суд выносит приговор без исследования собранных доказательств, а наказание обычно мягче допустимого по статье. Однако это предложение отвергли представители потерпевших и гособвинитель. В частности, представитель прокуратуры заявила, что обвиняемый не помнит обстоятельств случившегося: превышал ли скорость и в каком состоянии при этом находился. УПК же предусматривает, что необходимо не только полностью признать свою вину, но и подробно изложить все обстоятельства произошедшего.

Далее слово взял один из представителей потерпевших, который выразил общее мнение пострадавшей стороны.

"За все время обвиняемый даже не попытался попросить извинения или как-то загладить нанесенный вред. Поэтому мы выступаем против рассмотрения дела в особом порядке", — сказал суду адвокат.

Напомним, ДТП произошло в 7 утра 29 апреля на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм в больнице. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.

Как ранее сообщал altapress.ru, уровень алкоголя в крови водителя BMW X5 составил 0,879 мг/л. Это в 2,5 раза выше допустимой нормы, которая составляет 0,35 мг/л. Известно, что мужчина в период с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Против гонщика возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. В начале мая его арестовали отправили в СИЗО.

Справка

За нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух и более лиц, виновнику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.