Барнаульский атлет со сцены сделал предложение своей девушке

Сегодня, 13:34.
Спорт

7 октября в Барнауле прошел Открытый чемпионат Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу. Во время соревнований один из участников — тренер СТЗ "Рельеф" Вячеслав Водяной — сделал своей девушке предложение со сцены. 

Вячеслав Водяной и его невеста.
Вячеслав Водяной и его невеста. Фото: instagram.com.

"Главный титул, которым я хотел бы обладать — стать твоим мужем", — сказал Вячеслав своей избраннице, встал на одно колено, вручил кольцо, и зал взорвался апплодисментами. Предложение было принято согласием.

"Ну, конечно, я сказала ДА", — сообщила своим друзьям Виктория позже в Instagram. 

Фоторепортаж с соревнований можно посмотреть здесь

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