Барнаульский атлет со сцены сделал предложение своей девушке

"Главный титул, которым я хотел бы обладать — стать твоим мужем", — сказал Вячеслав своей избраннице, встал на одно колено, вручил кольцо, и зал взорвался апплодисментами. Предложение было принято согласием.

"Ну, конечно, я сказала ДА", — сообщила своим друзьям Виктория позже в Instagram.





Ну вот и свершилось!🙏🤗моя родная @gerasimova_va сказала ДА!😍👌#рельеф#менсфизик#соревновния#предложение#стзрельефклубсильнейших#кубокалтайскогокрая🏆💪👊 Публикация от Водяной Вячеслав (@hasanjan_official) Окт 7 2017 в 7:33 PDT

Фоторепортаж с соревнований можно посмотреть здесь.