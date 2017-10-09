Барнаульский атлет со сцены сделал предложение своей девушке

7 октября в Барнауле прошел Открытый чемпионат Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу. Во время соревнований один из участников — тренер СТЗ "Рельеф" Вячеслав Водяной — сделал своей девушке предложение со сцены.
"Главный титул, которым я хотел бы обладать — стать твоим мужем", — сказал Вячеслав своей избраннице, встал на одно колено, вручил кольцо, и зал взорвался апплодисментами. Предложение было принято согласием.
"Ну, конечно, я сказала ДА", — сообщила своим друзьям Виктория позже в Instagram.
Фоторепортаж с соревнований можно посмотреть здесь.
Смотрите также
- Алтайский романтик поздравил любимую, подняв грузовик на пятый этаж "хрущевки"
- Барнаулец Иван Чебанов женится на экс-солистке группы Serebro
- Ургант высмеял "подвиг" бийского романтика, поднявшего "Газель" для любимой на 5 этаж
- Красивейшие алтайские невесты, женихи и свадьбы лета-2017: снимки из соцсетей
- Появилось видео с барнаульской "свадьбы года" в стиле "Игры престолов"
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.