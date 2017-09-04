Барнаульский зоопарк похвастался фотографиями недавно родившегося кенгурёнка

Обычно кенгуру размножаются раз в году. Беременность длится 27-40 дней, а на свет появляются 1-2 детеныша. После самка вынашивает потомство в сумке 6-8 месяцев.

А у нас снова пополнение 🙈 Публикация от Александр Чеботарёв (@achebotariov) Сен 2 2017 в 10:05 PDT

В апреле прошлого года в барнаульском зоопарке погиб новорожденный кенгуренок. Как рассказывал altapress.ru директор "Лесной сказки" Сергей Писарев, самка испугалась вспышек и фонарей камер и выкинула из своей сумки детеныша.

Зверек, который появился в этом году, уже довольно взрослый и даже выбирается из сумки.

В конце июля в зоопарке родились трое амурских тигрят.

Справка

Кенгуру Беннетта — считается самым крупным млекопитающим Австралии из тех, что обитают на деревьях. Считаются близкими к уязвимому положению. Не представляют опасности для человека. Детеныш кенгуру рождается очень маленьким — около 1 грамма.