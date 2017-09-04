Барнаульский зоопарк похвастался фотографиями недавно родившегося кенгурёнка

В Барнаульском зоопарке "Лесная сказка" пополнение: на свет появился детеныш кенгуру Беннетта. Об этом сообщил заместитель директора Александр Чеботарев в Instagram.
Обычно кенгуру размножаются раз в году. Беременность длится 27-40 дней, а на свет появляются 1-2 детеныша. После самка вынашивает потомство в сумке 6-8 месяцев.
В апреле прошлого года в барнаульском зоопарке погиб новорожденный кенгуренок. Как рассказывал altapress.ru директор "Лесной сказки" Сергей Писарев, самка испугалась вспышек и фонарей камер и выкинула из своей сумки детеныша.
Зверек, который появился в этом году, уже довольно взрослый и даже выбирается из сумки.
В конце июля в зоопарке родились трое амурских тигрят.
Справка
Кенгуру Беннетта — считается самым крупным млекопитающим Австралии из тех, что обитают на деревьях. Считаются близкими к уязвимому положению. Не представляют опасности для человека. Детеныш кенгуру рождается очень маленьким — около 1 грамма.
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