Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся этим летом

16 августа в Барнаульском зоопарке впервые публике показали тигрят, родившихся в конце июня в семье тигров Багиры и Шерхана.
Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся в июне. 17 августа 2017 года. Фото: zoo22.ru.
Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся в июне. 17 августа 2017 года. Фото: zoo22.ru.
Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся в июне. 17 августа 2017 года. Фото: zoo22.ru.
Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся в июне. 17 августа 2017 года. Фото: zoo22.ru.
Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся в июне. 17 августа 2017 года. Фото: zoo22.ru.
Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся в июне. 17 августа 2017 года. Фото: zoo22.ru.
По словам директора зоопарка Сергея Писарева, "тигрята оказались на радость гостеприимны, но при этом не забывали показать, кто здесь хозяин".
В тот же день на миниферму зоопарка подарили тёлочку Валентину:
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