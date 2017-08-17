Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся этим летом

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Жизнь

16 августа в Барнаульском зоопарке впервые публике показали тигрят, родившихся в конце июня в семье тигров Багиры и Шерхана.

Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся в июне. 17 августа 2017 года. Фото: zoo22.ru.
Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся в июне. 17 августа 2017 года. Фото: zoo22.ru.
Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся в июне. 17 августа 2017 года. Фото: zoo22.ru.
Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся в июне. 17 августа 2017 года. Фото: zoo22.ru.
Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся в июне. 17 августа 2017 года. Фото: zoo22.ru.
Барнаульский зоопарк впервые показал тигрят, родившихся в июне. 17 августа 2017 года. Фото: zoo22.ru.

По словам директора зоопарка Сергея Писарева, "тигрята оказались на радость гостеприимны, но при этом не забывали показать, кто здесь хозяин".

#тигрятя#барнаульском зоопарке #утро#

Публикация от Александр Чеботарёв (@achebotariov)

В тот же день на миниферму зоопарка подарили тёлочку Валентину:

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