Бывший вице-губернатор Алтайского края признан банкротом

Заявление о признании Анатолия Полонского банкротом подал барнаулец Антон Ботвинов. В определении суда указано: банкрот должен ему 7,3 млн (основной долг) плюс пеня — 1,3 млн. Финансовый управляющий Полонского Андрей Гашкин, кроме этого дела он ведет банкротство еще шести физических лиц и двух юридических.

Интересы Анатолия Полонского на суде представляет известный адвокат Анна Коренная.

Анатолий Полонский был вице-губернатором в администрации Михаила Евдокимова с 11 января по конец августа 2005 года. В 1994-1997 годах он возглавлял "Алтайэнерго". Перед назначением вице-губернатором работал начальником ФГУ "Алтайгосэнергонадзора". После этого Полонский какое-то время работал в Барнауле замдиректора по инновационной работе Института водных и экологических проблем.

Чуть раньше арбитраж начал рассматривать дело о банкротстве Юрия Ярцева, экс-депутата Алтайского краевого заксобрания, который недолго работал замминистра в правительстве Омска. Ему была введена реструктуризация, но дело идет непросто.

Сейчас в реестр требований кредиторов пытается включиться Ирина Терентьева. Согласно ее заявлению, Ярцев должен ей алименты, а также по договору уступки права требования - в общей сложности 30,8 млн рублей. Однако финансовый управляющий возражает против включения этой суммы. Какое-либо решение по этому поводу еще не вынесено.

Ну, а дела о несостоятельности других представителей власти — бывших или действующих депутатов АКЗС, в большинстве своем, продолжаются.

Завершена реализация имущества только Сергея Бродникова, это произошло 14 июля. Бродников должен был двум банкам 60 млн рублей как поручитель по кредитам предприятия, но кредиторы в ходе реализации его имущества не получили ни копейки. Теперь он чист перед кредиторами.

Дело о банкротстве действующего депутата АКЗС Андрея Волкова судом прекращено — он погасил часть долга и заключил с кредиторами мировое соглашение и будет расплачиваться с остальными долгами постепенно.

Разбирательства по делам признанных банкротами экс-депутатов Михаила Фокина, Артака Махсудяна, Юрия Титова все еще не завершились. А решение по заявлению о банкротстве действующего народного избранника Всеволода Кондратьева пока не принято.