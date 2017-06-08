Бийчанин спалил квартиру, в которой у него украли телефон

Прокуратура Бийска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого обвиняют в умышленном поджоге чужого имущества. Мужчина спалил квартиру своих, как он считал, обидчиков.
По версии следствия, во время пьянки в квартире потерпевшей у обвиняемого украли сотовый телефон. На следующий день из мести за похищенный телефон мужчина проник в квартиру потерпевшей, где устроил пожар.
Сгорели мебель, личные вещи, бытовые приборы. Ущерб от пожара составил более 188 000 рублей.
Уголовное дело направили в городской суд для рассмотрения по существу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.