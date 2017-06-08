Бийчанин спалил квартиру, в которой у него украли телефон

По версии следствия, во время пьянки в квартире потерпевшей у обвиняемого украли сотовый телефон. На следующий день из мести за похищенный телефон мужчина проник в квартиру потерпевшей, где устроил пожар.

Сгорели мебель, личные вещи, бытовые приборы. Ущерб от пожара составил более 188 000 рублей.

Уголовное дело направили в городской суд для рассмотрения по существу.