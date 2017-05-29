На Алтае поджигатели сухой травы случайно спалили Hyundai

В ночь на 29 мая во дворе одного из бийских дворов сгорел автомобиль Hyundai. Как оказалось, причиной пожара стал поджог сухой травы, пишет "Бийский рабочий".
В МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован в 3.56. С огнем боролись 7 человек, приехавшие на место происшествия на двух автомобилях.
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