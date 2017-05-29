На Алтае поджигатели сухой травы случайно спалили Hyundai

В ночь на 29 мая во дворе одного из бийских дворов сгорел автомобиль Hyundai. Как оказалось, причиной пожара стал поджог сухой травы, пишет "Бийский рабочий".

В Бийске из-за поджога сухой травы сгорел легковой автомобиль. 29 мая 2017 года. Пожар случился в 3.44 во дворе дома № 240 на улице Ленина напротив 11-й гимназии. Как уточнили изданию местные спасатели, возможно, кто-то курил ночью на балконе, бросил непотушенный окурок, от которого загорелась трава. В МЧС сообщили , что пожар был ликвидирован в 3.56. С огнем боролись 7 человек, приехавшие на место происшествия на двух автомобилях.