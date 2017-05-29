На Алтае поджигатели сухой травы случайно спалили Hyundai

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Сегодня, 14:58.
Происшествия

В ночь на 29 мая во дворе одного из бийских дворов сгорел автомобиль Hyundai. Как оказалось, причиной пожара стал поджог сухой травы, пишет "Бийский рабочий".

Пожар на трассе на юге Алтайского края. 27 апреля 2017 года.
Пожар на трассе на юге Алтайского края. 27 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео Александра Климова vk.com/barneos22.

В Бийске из-за поджога сухой травы сгорел легковой автомобиль. 29 мая 2017 года.
В Бийске из-за поджога сухой травы сгорел легковой автомобиль. 29 мая 2017 года.
Пожар случился в 3.44 во дворе дома № 240 на улице Ленина напротив 11-й гимназии. Как уточнили изданию местные спасатели, возможно, кто-то курил ночью на балконе, бросил непотушенный окурок, от которого загорелась трава. В МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован в 3.56. С огнем боролись 7 человек, приехавшие на место происшествия на двух автомобилях.

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