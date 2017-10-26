Бизнесмен Денис Газукин отложил строительство технопарка в Барнауле

Проект здания технопарка в Барнауле. Фото из архива редакции. Эскиз здания технопарка в Барнауле. Фото из архива редакции. Эскиз здания технопарка в Барнауле. Фото из архива редакции. Эскиз здания технопарка в Барнауле. Фото из архива редакции.

Технопарк разместится на площадке по ул. Пролетарской рядом с пр. Красноармейским. Там же Денис Газукин уже построил одно здание, где сейчас находятся офисы его компаний Freematiq, "Митры" и Miranit.

Здание технопарка будет девятиэтажным, площадью более 6,7 тыс. кв. метров. Из них офисная площадь — 4,3 тыс. кв. метров. В проекте предусмотрена парковка на 63 машиноместа, из них 50 — вокруг здания, 13 — в подземной стоянке. Отделка задумана в стиле "лофт индастриал". Планировка офисов может быть как свободной, так и коридорного типа. Техусловия на электроснабжение, газ (отопление от газовой котельной), водоотведение и другие уже получены.

Здание создается для удовлетворения потребностей ИТ-компаний в современных офисных площадях. По словам Газукина, оно также будет "представлять" ИТ-отрасль Барнаула — люди будут знать, куда обращаться в случае появления задач, связанных с информационными технологиями.

Предприниматель рассказал, что расчетный срок окупаемости инвестиций в проект составляет 8 лет, их рентабельность — 12%.

Основной пул арендаторов уже определен — они готовы подписать предварительный договор и внести предоплату. Это "Энтерра" (планирует занять два этажа), "Алавар" (один этаж), "Софтрейд" (два этажа), Freematiq (один этаж), Digital Space (один этаж), "Кортэл" (1 этаж), общепит предпринимателя Бориса Родионова (развивает кофейни Kennedy`s Coffee и бар "Стаут Маклауд"), около 30 мелких арендаторов.

Денис Газукин сказал, что хотел бы начать строительство объекта в мае 2018 года.

Интересно, что на девятом этаже технопарка планируется разместить дата-центр (центр обработки данных, ЦОД) от местной компании "Кортэл", который займет площадь 500 кв. метров. Предприниматель Сергей Губко рассказал, что он уже три года работает в бизнесе, связанном с хранением данных. Сейчас его мощности располагаются на арендованных площадях в Барнауле и Новосибирске. Он планирует перенести их все на одну собственную площадку в технопарке. Проект планируется запускать поэтапно. Сначала там будет 24 серверные стойки.

Объекты подобного рода для Алтайского края пока что в новинку. До последнего времени дата-центры в России размещались в городах-миллионниках. Однако сейчас они есть и в регионе, спрос на них тоже формируется.

Так, в сентябре оператор ТТК презентовал свой дата-центр в Барнауле. Он находится на железнодорожном вокзале, в здании рядом с пригородными кассами. Узел связи занимает площадь 200 кв. метров, там можно разместить 60 серверных стоек. Пока что помещение полупустое. Но крупные клиенты в объекте есть. Например, компьютерная игра World of Tanks. Узел связи работает уже несколько лет, сейчас ТТК намерен развивать его как дата-центр.

Для сравнения: в дата-центре "Ростелекома" в Новосибирске два серверных зала по 150 кв. метров, там можно разместить 100 стоек. В июне 2017 года "Ростелеком" объявил о планах построить в Новосибирске дата-центр в шесть раз мощнее имеющегося, и он будет самым крупным за Уралом.

Начальник Алтайкомсвязи Максим Герасимюк на презентации дата-центра ТТК заявил, что в Алтайском крае работает пять дата-центров, которые принадлежат крупным операторам связи, но они это не афишируют. Altapress.ru обратился к нескольким из них, чтобы уточнить так ли это, однако не получил ни одного подтверждения.

Сергей Губко утверждает, что "полноценных" дата-центров в регионе нет. Под ними он подразумевает объекты, где есть три источника резервирования электроэнергии, и, как минимум, два-три независимых канала связи.

В июне в интервью altapress.ru гендиректор крупного регионального оператора связи "Милеком" Алексей Клушин сообщил, что компания планирует построить ЦОД в Барнауле, чтобы развивать облачные сервисы для бизнеса.

Правительство Алтайского края также заявило, что планирует создать региональный ЦОД, который нужен для функционирования крупных госпроектов, таких как например "Безопасный город". На Алтайском ИТ-форуме правительство подписало соглашение с компанией DataLine — одним из крупнейших игроков рынка хранения данных в России.