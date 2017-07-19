В Барнауле отремонтируют 95 дворов

Алтайский край вошел в число десяти регионов, получивших наибольшее финансирование проектов по созданию комфортной городской среды. Об этом 19 июля во время форума по реализации проекта "Комфортная среда" сообщил вицэ-мэр города Александр Алексеенко.
Федеральная программа "Комфортная городская среда" рассчитана на 5 лет. Всего на улучшения городской жизни в Барнауле потратят более 236 млн. рублей. Из них более 157 млн. направят на благоустройство дворов города.
Для участия в проекте "Комфортная городская среда" жители подали 121 пакет документов. Общественная комиссия включила в муниципальную программу 95 заявок.
Обустройство дворов выполнит организация "Строительная перспектива". Как ранее писал altapress.ru, эта компания не имеет отношения к организации ПСК "Строительная перспектива", возводящей многоэтажные дома в Барнауле. Несколько участников рынка рассказали altapress.ru, что мнение о предприятии-двойнике в отрасли, мягко говоря, невысокое.
Алексей Сидоренко, коммерческий директор "Строительной перспективы", сообщил, что благоустройство дворов начнется в ближайшие две недели. В работах примут участие более 60 человек и 20 единиц техники. Во время выступления спикера участники форума удивились, посчитав, что такого количества людей недостаточно. Сидоренко заявил, что рабочие бригады справятся и закончат благоустройство до 1 октября.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.