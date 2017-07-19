В Барнауле отремонтируют 95 дворов

Федеральная программа "Комфортная городская среда" рассчитана на 5 лет. Всего на улучшения городской жизни в Барнауле потратят более 236 млн. рублей. Из них более 157 млн. направят на благоустройство дворов города.

Для участия в проекте "Комфортная городская среда" жители подали 121 пакет документов. Общественная комиссия включила в муниципальную программу 95 заявок.

Обустройство дворов выполнит организация "Строительная перспектива". Как ранее писал altapress.ru, эта компания не имеет отношения к организации ПСК "Строительная перспектива", возводящей многоэтажные дома в Барнауле. Несколько участников рынка рассказали altapress.ru, что мнение о предприятии-двойнике в отрасли, мягко говоря, невысокое.

Алексей Сидоренко, коммерческий директор "Строительной перспективы", сообщил, что благоустройство дворов начнется в ближайшие две недели. В работах примут участие более 60 человек и 20 единиц техники. Во время выступления спикера участники форума удивились, посчитав, что такого количества людей недостаточно. Сидоренко заявил, что рабочие бригады справятся и закончат благоустройство до 1 октября.