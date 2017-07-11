УФАС признало несостоятельной жалобу на аукцион по благоустройству дворов в Барнауле

Ранее УФАС приостановило подписание договора с победителем аукциона на масштабное благоустройство дворов в Барнауле. Работы должны состояться в рамках партийного проекта "Единой России" "Городская среда". Торги прошли 30 июня. Победителем стала компания "Строительная перспектива", которая, впрочем, не имеет никакого отношения к крупному застройщику Барнаула.

Начальная цена составляла более 160 млн рублей. В аукционе приняли участие три компании: "Строительная перспектива", "Алт авто" и "Сервисаква". Первая предложила наименьшую цену (134,4 млн рублей) и была признана победителем.

На аукцион поступили три жалобы. Две были отозваны, третью — от ПСК "Индустрия" — в УФАС рассмотрели. Как следует из документов антимонопольщиков, "Индустрию" не допустили к аукциону из-за того, что в ее заявке не было декларации о стране происхождения товаров, которые компания собирается использовать в работе. Комиссия УФАС установила: такого документа в заявке действительно не было. Жалобу застройщика ведомство признало необоснованной. Соответственно, это дает возможность администрации города заключить договор со "Строительной перспективой".

Победитель аукциона не имеет отношения к компании ПСК "Строительная перспектива", возводящей в Барнауле многоэтажные дома. Однако на рынке предприятие-двойник уже известно. Как рассказали altapress.ru несколько участников рынка, мнение о нем в отрасли, мягко сказать, невысокое. Предприятие, согласно данным налоговой службы, учредил и возглавляет Роман Арыков.

Факт

665,8 млн рублей — такую сумму предполагается направить на проект"Формирование комфортной городской среды", включая как бюджетные средства, так и небольшую часть средств жителей. О том, как распределили эти деньги, 6 июля рассказал министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.