"Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев": Улюкаев прокомментировал высказывание Сечина в суде

Бывший министр экономики Алексей Улюкаев прокомментировал в суде высказывания главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина цитатой из "Энеиды", пишет газета "Ведомости".
"Бойтесь данайцев и дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев", — сказал он на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Сечина по уголовному делу.
Экс-министр сказал, что ограничен в комментариях высказываний Сечина. Напомним, Игорь Сечин на Восточном экономическом форуме в среду дал "показания" на Алексея Улюкаева, которого обвиняют во взятке в 2 млн долларов.
Сечин рассказал, что когда Улюкаев находился в должности федерального министра, он сам определил себе вознаграждение, приехал за ним, погрузил в машину и уехал.
5 сентября прокурор Борис Непорожный огласил в суде распечатку переговоров между Улюкаевым и Сечиным, разрешенную судом. В ней Улюкаев с Сечиным не говорит о деньгах, а сумку с деньгами называет корзинкой с колбасой, пишет "Интерфакс".
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