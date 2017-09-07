"Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев": Улюкаев прокомментировал высказывание Сечина в суде

"Бойтесь данайцев и дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев", — сказал он на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Сечина по уголовному делу.

Экс-министр сказал, что ограничен в комментариях высказываний Сечина. Напомним, Игорь Сечин на Восточном экономическом форуме в среду дал "показания" на Алексея Улюкаева, которого обвиняют во взятке в 2 млн долларов.

Сечин рассказал, что когда Улюкаев находился в должности федерального министра, он сам определил себе вознаграждение, приехал за ним, погрузил в машину и уехал.

5 сентября прокурор Борис Непорожный огласил в суде распечатку переговоров между Улюкаевым и Сечиным, разрешенную судом. В ней Улюкаев с Сечиным не говорит о деньгах, а сумку с деньгами называет корзинкой с колбасой, пишет "Интерфакс".