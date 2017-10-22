Будущий агроном представит Алтай на конкурсе "Краса студенчества России"

Магистрантка Алтайского аграрного университета Ольга Шевченко представит край на конкурсе "Краса студенчества России-2017", который пройдет 1 по 6 ноября на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
В декабре 2017 года Ольга победила на конкурсе "Мисс студенчества Алтая". Сейчас девушка учится на первом курсе магистратуры агрономического факультета АГАУ, а до этого закончила бакалавриат экномфака этого же вуза.
Ольга Шевченко ведет активную общественную жизнь, она комиссар ССО "Фантазия" и боец СД "Синяя Птица". Работала на строительстве космодрома "Восточный", трудилась во Всероссийском сводном сервисном отряде "Ялта" на возведении дороги Москва — Санкт-Петербург и на стройках в Алтайском крае. Но главный увлечением девушки стала музыка: она не только исполняет, но и пишет песни. Оля написала гимн студенческих отрядов вузов Минсельхоза и гимн Российской студенческой весны на Алтае . Девушка любит петь и является победителем всероссийских краевых конкурсов и фестивалей.
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