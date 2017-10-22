Будущий агроном представит Алтай на конкурсе "Краса студенчества России"

Ольга Шевченко. Фото: опубликовано на vk.com/studvesnarsm. Ольга Шевченко. Фото: опубликовано на vk.com/studvesnarsm. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК. Ольга Шевченко стала победительницей конкурса "Мисс студенчество Алтая-2016". Фото: со страницы Ольги Шевченко в ВК.

В декабре 2017 года Ольга победила на конкурсе "Мисс студенчества Алтая". Сейчас девушка учится на первом курсе магистратуры агрономического факультета АГАУ, а до этого закончила бакалавриат экномфака этого же вуза.

Ольга Шевченко ведет активную общественную жизнь, она комиссар ССО "Фантазия" и боец СД "Синяя Птица". Работала на строительстве космодрома "Восточный", трудилась во Всероссийском сводном сервисном отряде "Ялта" на возведении дороги Москва — Санкт-Петербург и на стройках в Алтайском крае. Но главный увлечением девушки стала музыка: она не только исполняет, но и пишет песни. Оля написала гимн студенческих отрядов вузов Минсельхоза и гимн Российской студенческой весны на Алтае . Девушка любит петь и является победителем всероссийских краевых конкурсов и фестивалей.