"Чаша терпения переполнена". Карлин предложил карать поджигателей сухой травы

Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы в Алтайском крае. Весна 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Сельхозпалы на Алтае. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Сельхозпалы на Алтае. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Пожар на трассе на юге Алтайского края. 27 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео Александра Климова vk.com/barneos22. Пожар на трассе на юге Алтайского края. 27 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео Александра Климова vk.com/barneos22. Пожар, сельхозпал. Фото: altaipriroda.ru. Пожар на трассе на юге Алтайского края. 27 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео Александра Климова vk.com/barneos22. Пожар на трассе на юге Алтайского края. 27 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео Александра Климова vk.com/barneos22. Пожар на трассе на юге Алтайского края. 27 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео Александра Климова vk.com/barneos22. Из-за смога на трассе Барнаул-Рубцовск под Калманкой бьются машины. 27 апреля 2017 года. Фото: скрин с видео Виктории Савельевой vk.com/barneos22. Александр Карлин. Фото: Александр Соколов. altapress.ru

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Чаша терпения переполнена. Ко всем нарушителям будут предприняты самые жёсткие меры воздействия, а для сельхозпредприятий несоблюдение противопожарного режима станет одним из ключевых поводов для отказа в предоставлении государственной поддержки.

Это заявление Александр Карлин сделал после того, как прилетевший на Алтай начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко заметил несколько сельхозпалов. Генерал прилетал на Алтай 23 мая и доложил губернатору Карлину о том, что сухую траву выжигают на землях сельхозначения рядом с населенными пунктами

По распоряжению главы региона, в Петропавловский район, на место одного из палов, незамедлительно выехала патрульно-контрольная группа, состоящая из полицейских, пожарных и представителей администрации района. Напомним, там механизатор по распоряжению руководства сельхозпредприятия "Прогресс" занимался выжиганием стерни. Руководитель предприятия пытался спорить со стражами порядка, заявляя, что ничего особенного не происходит.

В отношении предприятия завели административное дело: "Прогресс" может заплатить штраф до полумиллиона рублей. Механизатора уже оштрафовали на 30 тысяч. В связи с этим инцидентом в администрации Петропавловского района прошло экстренное заседание комиссии по предотвращению ЧС, которая осудила действия руководителя "Прогресса".

По мнению губернатора края, необходимо принимать самые жёсткие меры со стороны властей и надзорных органов к нарушителям. Глава региона поручил краевому министру сельского хозяйства Александру Чеботаеву взять на особый контроль сельхозпредприятия, нарушающие требования особого противопожарного режима. Александр Карлин поручил внести изменения в порядок предоставления субсидий аграриям: со следующего года при рассмотрении заявлений от сельхозпредприятий будет учитываться их отношение к требованиям пожарной безопасности.

Справка

Запрет на проведение сельскохозяйственных палов регламентирован ст.218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление от 25.04.2012 № 390) и действующим на территории Алтайского края с 28.04.2017 особым противопожарным режимом (постановление Правительства Алтайского края от 27.04.2017 № 139). Суммы штрафов, предусмотренных действующим законодательством, достигают 500 тыс. рублей.