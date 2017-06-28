Видео. Депутат Бессарабов прокатился на асфальто-фрезерной машине по Барнаулу

Даниил Бессарабов проверил ход ремонта дороги. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Даниил Бессарабов проверил ход ремонта дороги. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Даниил Бессарабов проверил ход ремонта дороги. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Даниил Бессарабов проверил ход ремонта дороги. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Даниил Бессарабов проверил ход ремонта дороги. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru

Ремонт на Красноармейском начали 16 июня. На пересечении проспекта и улицы Молодёжной провели реконструкцию трамвайного переезда, заменили дорожное полотно. Дорожники должны завершить работы до 1 июля. Ремонт этого участка идёт на средства программы "Безопасные дороги". Она будет работать ещё два года. За это время Барнаулу выделят 2,8 млрд. рублей на ремонт дорожного полотна.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов проверил как идёт ремонт на Красноармейском. Он прокатился несколько метров с одним из рабочих в асфальто-фрезерной машине.

Даниил Бессарабов,

депутат Государственной Думы

В этом году отремонтируют 25 ключевых улиц, магистрали, которые связывают жилые зоны с деловой частью города и районами, выезд в сторону Калманки и Павловского района. Почему выбран Красноармейский проспект? Здесь очень много высших учебных заведений, школ, детских садов, плотный трафик. Поэтому привести в порядок все коммуникации, все дороги, все пешеходы, обеспечить доступную среду для мам с колясками, для инвалидов — это задача первого этапа.

Даниил Бессарабов отметил, что в рамках реализации программы нужно следить за основными индикаторами качества работ — это снижение аварийности, ДТП и травмированности горожан.